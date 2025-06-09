На Овруцькому щебзаводі відновлюють інфраструктуру: результати перевірки АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провела виїзну перевірку Овруцького щебеневого заводу в Житомирській області, зафіксувавши активне відновлення інфраструктури та підготовку до модернізації виробництва.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Перевірка Овруцького щебзаводу

Комісія з контролю за ефективністю управління активами, переданими АРМА в розпорядження ТОВ "Тамерлан-1", здійснила виїзну перевірку на території Овруцького щебеневого заводу, що розташований у селі Бондарі Житомирської області. Підприємство раніше перебувало у підпорядкуванні Гомельського міського шляхового будівельно-ремонтного тресту.

До складу комісії увійшли представники Управління моніторингу ефективності менеджменту активів, а також Центрального міжрегіонального територіального управління АРМА.

У межах перевірки було проведено інвентаризацію майна, переданого в управління, та задокументовано заходи, вжиті управителем для забезпечення його ефективного використання, збереження й покращення технічного стану.

Зокрема, ТОВ "Тамерлан-1" за власні кошти провело:

ремонт адміністративної будівлі підприємства; капітальний ремонт 8 одиниць техніки (екскаватори, грейдери, вантажівки), що безпосередньо задіяні у виробничих процесах;

встановлення системи відеонагляду на ключових об’єктах виробничого комплексу, що дозволяє посилити контроль за їх використанням та збереженням;

освітлення території заводу; підключення адміністративної будівлі до мережі Інтернет.

Окрім цього, на підприємстві забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, що свідчить про стабільну роботу та відповідальність управителя.

Як повідомляє керівництво ТОВ "Тамерлан-1", у найближчих планах — модернізація виробничої лінії з виготовлення щебеню. Наразі завод продовжує працювати на обладнанні, що було виготовлене ще у 1970–1980-х роках і вже вичерпало свій ресурс як у технічному, так і в моральному аспектах.

Про управителя

Нагадаємо, у вересні АРМА підписало угоду з ТОВ "Тамерлан-1", яке стало переможцем конкурсу на управління Овруцьким щебеневим заводом.

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Тамерлан-1" спеціалізується на видобутку піску, гравію, глин і каоліну як основному напрямі діяльності.

Статутний капітал підприємства становить 1 300 гривень і не змінювався з 2016 року. Наразі власником і керівником компанії є житель Києва Денис Наумець. Раніше підприємство очолювала Ірина Сухенко, яка також була його власницею.

Овруцький щебеневий завод раніше належав білоруській міськраді міста Гомель. Підприємство було частиною Гомельського міського шляхового будівельно-ремонтного тресту.

Завод зіткнувся з фінансовими проблемами, включаючи значні борги перед працівниками та державою. У 2022 році працівникам не виплачували зарплати, що призвело до накопичення боргу в 4 мільйони гривень.

Овруцький щебеневий завод міг зупинитись

У 2023 році АРМА попереджало про ризик затоплення кар’єру Овруцького щебеневого заводу, що перебував під арештом. Причиною стала загроза відключення електроенергії через несплату рахунків (близько 280 тис. грн щомісяця) після зупинки господарської діяльності заводу, бенефіціаром якого була Гомельська міськрада (Білорусь).

Відключення могло б знищити обладнання, унеможливити відновлення роботи підприємства та створити соціальну напругу в селі Бондарі, де завод забезпечував водопостачання місцевої амбулаторії та ліцею.