На Позняках открыли новый бизнес-центр: Dragon Capital завершила обновление ТРЦ Piramida

Инвестиционная компания Dragon Capital официально ввела в эксплуатацию новый бизнес-центр Piramida, расположенный на Позняках. Это стало финальным аккордом масштабной реконструкции торгового центра, длившейся шесть лет.

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится в заявлении компании.

В 2025 году из-за постоянных обстрелов офисный рынок Киева значительно пострадал, а новых бизнес-центров в прошлом году вообще не открывали. БЦ Piramida стал первой новостройкой класса А в этом густонаселенном районе левого берега.

Что известно о новом здании

Шестиэтажный бизнес-центр общей площадью около 4900 кв. м построили вплотную к одноимённому ТРЦ на улице Александра Мишуги. Постройки соединены между собой удобным переходом на втором этаже.

Ключевые детали проекта:

Первый этаж: отдан под магазины;

Офисные этажи: свободными остаются около 2300 кв. м;

Первый крупный арендатор: медицинская сеть "Добробут" арендовала сразу два этажа (1560 кв. м).

Управлением объекта занимается подразделение Dragon Capital Property Management, отвечающее за весь портфель недвижимости компании.

Напомним, Dragon Capital строит вторую очередь индустриального парка M10 Lviv Industrial Park. На Львовщине построят новые складские и производственные помещения класса А площадью 22 000 кв. м. Это позволит создать новые рабочие места и укрепить логистический потенциал региона во время войны.