На Позняках відкрили новий бізнес-центр: Dragon Capital завершила оновлення ТРЦ Piramida

Інвестиційна компанія Dragon Capital офіційно ввела в експлуатацію новий бізнес-центр Piramida, що розташований на Позняках. Це стало фінальним акордом масштабної реконструкції торговельного центру, яка тривала шість років.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться у заяві компанії.

У 2025 році через постійні обстріли офісний ринок Києва значно постраждав, а нових бізнес-центрів минулого року взагалі не відкривали. БЦ Piramida став першою новобудовою класу А у цьому густонаселеному районі лівого берега.

Що відомо про нову будівлю

Шестиповерховий бізнес-центр загальною площею майже 4900 кв. м звели впритул до однойменного ТРЦ на вулиці Олександра Мишуги. Будівлі з’єднані між собою зручним переходом на другому поверсі.

Ключові деталі проєкту:

  • Перший поверх: відданий під магазини;
  • Офісні поверхи: вільними залишаються близько 2300 кв. м;
  • Перший великий орендар: медична мережа "Добробут" орендувала одразу два поверхи (1560 кв. м).

Управлінням об'єкта займається підрозділ Dragon Capital Property Management, який відповідає за весь портфель нерухомості компанії.

Нагадаємо, Dragon Capital будує другу чергу індустріального парку M10 Lviv Industrial Park. На Львівщині зведуть нові складські та виробничі приміщення класу А площею 22 000 кв. м. Це дозволить створити нові робочі місця та зміцнити логістичний потенціал регіону під час війни.

Автор:
Максим Кольц