На Позняках відкрили новий бізнес-центр: Dragon Capital завершила оновлення ТРЦ Piramida

Інвестиційна компанія Dragon Capital офіційно ввела в експлуатацію новий бізнес-центр Piramida, що розташований на Позняках. Це стало фінальним акордом масштабної реконструкції торговельного центру, яка тривала шість років.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться у заяві компанії.

У 2025 році через постійні обстріли офісний ринок Києва значно постраждав, а нових бізнес-центрів минулого року взагалі не відкривали. БЦ Piramida став першою новобудовою класу А у цьому густонаселеному районі лівого берега.

Що відомо про нову будівлю

Шестиповерховий бізнес-центр загальною площею майже 4900 кв. м звели впритул до однойменного ТРЦ на вулиці Олександра Мишуги. Будівлі з’єднані між собою зручним переходом на другому поверсі.

Ключові деталі проєкту:

Перший поверх: відданий під магазини;

Офісні поверхи: вільними залишаються близько 2300 кв. м;

Перший великий орендар: медична мережа "Добробут" орендувала одразу два поверхи (1560 кв. м).

Управлінням об'єкта займається підрозділ Dragon Capital Property Management, який відповідає за весь портфель нерухомості компанії.

