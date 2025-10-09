На соцвыплаты с начала года направлено более 285 млрд гривен — Минфин

Социальные выплаты в январе – сентябре 2025 г. были профинансированы своевременно и в полном объеме. В общей сложности из государственного бюджета на социальные программы, реализуемые через Минсоцполитики, было использовано 285,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство финансов .

На какие программы были направлены самые большие суммы:

178,2 млрд грн – на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам Пенсионного фонда;

48,2 млрд грн – на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, из которых соответствующие пособия получили более 745 тыс. человек, в том числе из числа ВПЛ;

10,2 млрд грн – в поддержку более 195 тыс. малообеспеченных семей;

28,1 млрд грн – предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам для более 2,7 млн домохозяйств – получателей льгот и жилищных субсидий;

16,8 млрд грн – на социальную защиту детей и семьи, направленных на выплату социальных пособий почти 623 тыс. получателям;

4 млрд грн – на социальную защиту лиц с инвалидностью.

Напомним, в Украине запустили сервис базовой социальной помощи - комплексной услуги, которая объединит 5 соцвыплат в одну в приложении "Действие". Вместо пяти разных выплат теперь будет действовать базовая социальная помощь. Она позволит быстрее и проще оформить поддержку семьям в сложных жизненных обстоятельствах.

Добавим, что с 1 июля 2025 г. администрирование социальных выплат из государственного бюджета передано в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).