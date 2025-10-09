Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

+0,09

EUR

48,14

--0,04

Наличный курс:

USD

41,50

41,40

EUR

48,60

48,43

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На соцвыплаты с начала года направлено более 285 млрд гривен — Минфин

гривна
На соцвыплаты направлено более 285 млрд гривен / Depositphotos

Социальные выплаты в январе – сентябре 2025 г. были профинансированы своевременно и в полном объеме. В общей сложности из государственного бюджета на социальные программы, реализуемые через Минсоцполитики, было использовано 285,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство финансов .

На какие программы были направлены самые большие суммы:

  • 178,2 млрд грн – на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам Пенсионного фонда;
  • 48,2 млрд грн – на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, из которых соответствующие пособия получили более 745 тыс. человек, в том числе из числа ВПЛ;
  • 10,2 млрд грн – в поддержку более 195 тыс. малообеспеченных семей;
  • 28,1 млрд грн – предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам для более 2,7 млн домохозяйств – получателей льгот и жилищных субсидий;
  • 16,8 млрд грн – на социальную защиту детей и семьи, направленных на выплату социальных пособий почти 623 тыс. получателям;
  • 4 млрд грн – на социальную защиту лиц с инвалидностью.
Фото 2 — На соцвыплаты с начала года направлено более 285 млрд гривен — Минфин

Напомним, в Украине запустили сервис базовой социальной помощи - комплексной услуги, которая объединит 5 соцвыплат в одну в приложении "Действие". Вместо пяти разных выплат теперь будет действовать базовая социальная помощь. Она позволит быстрее и проще оформить поддержку семьям в сложных жизненных обстоятельствах.

Добавим, что с 1 июля 2025 г. администрирование социальных выплат из государственного бюджета передано в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Автор:
Татьяна Бессараб