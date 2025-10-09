На соцвиплати з початку року спрямовано понад 285 млрд гривень - Мінфін

Соціальні виплати у січні – вересні 2025 року були профінансовані вчасно та в повному обсязі. Загалом із державного бюджету на соціальні програми, що реалізуються через Мінсоцполітики, було використано 285,5 мільярда гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство фінансів.

На які програми було спрямовано найбільші суми:

178,2 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;

48,2 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 745 тис. осіб, зокрема із числа ВПО;

10,2 млрд грн – на підтримку понад 195 тис. малозабезпечених сімей;

28,1 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам для понад 2,7 млн домогосподарств – отримувачів пільг і житлових субсидій;

16,8 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї, які спрямовані на виплату соціальних допомог майже 623 тис. отримувачам;

4 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, в Україні запустили сервіс базової соціальної допомоги — комплексної послуги, яка обʼєднає 5 соцвиплат в одну в застосунку "Дія". Замість п’яти різних виплат тепер діятиме базова соціальна допомога. Вона дозволятиме швидше і простіше оформити підтримку родинам у складних життєвих обставинах.

Додамо, що з 1 липня 2025 року адміністрування соціальних виплат з державного бюджету передано до Пенсійного фонду України (ПФУ).