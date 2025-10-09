Запланована подія 2

На соцвиплати з початку року спрямовано понад 285 млрд гривень - Мінфін

На соцвиплати спрямовано понад 285 млрд гривень

Соціальні виплати у січні – вересні 2025 року були профінансовані вчасно та в повному обсязі. Загалом із державного бюджету на соціальні програми, що реалізуються через Мінсоцполітики, було використано 285,5 мільярда гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство фінансів.

На які програми було спрямовано найбільші суми:

  • 178,2 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;
  • 48,2 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 745 тис. осіб, зокрема із числа ВПО;
  • 10,2 млрд грн – на підтримку понад 195 тис. малозабезпечених сімей;
  • 28,1 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам для понад 2,7 млн домогосподарств – отримувачів пільг і житлових субсидій;
  • 16,8 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї, які спрямовані на виплату соціальних допомог майже 623 тис. отримувачам;
  • 4 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.
Нагадаємо, в Україні запустили сервіс базової соціальної допомоги — комплексної послуги, яка обʼєднає 5 соцвиплат в одну в застосунку "Дія". Замість п’яти різних виплат тепер діятиме базова соціальна допомога. Вона дозволятиме швидше і простіше оформити підтримку родинам у складних життєвих обставинах.

 Додамо, що з 1 липня 2025 року адміністрування соціальних виплат з державного бюджету передано до Пенсійного фонду України (ПФУ). 

Автор:
Тетяна Бесараб