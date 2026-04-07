На трассе Киев-Чоп вводят ограничение движения до августа из-за ремонта

С 8 апреля на трассе М-06 Киев-Чоп в Киевской области вводится поэтапное перекрытие полос движения в обоих направлениях. Ограничения связаны с ремонтом путепровода вблизи села Калиновка и предварительно продлятся до августа 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.

С 8 апреля на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп в Киевской области вводятся временные ограничения движения транспорта. Речь идет о поэтапном перекрытии отдельных полос по направлениям Киева и Житомира на участке км 51+700 – км 52+700 вблизи села Калиновка.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на путепроводе, расположенном на км 54+863 дороги Т-10-19 Феневичи – Бородянка – Макаров – Бышев.

По предварительным данным, работы будут продолжаться до начала августа 2026 года и будут выполняться в соответствии с утвержденными схемами организации дорожного движения.

Водителей призывают быть внимательными на этом участке, заблаговременно снижать скорость и неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и информационных табло.

Напомним, Кабмин поручил Государственной специальной службе транспорта восстановление автомобильных дорог на прифронтовых территориях, а также в зоне до 40 км от линии боевых действий.