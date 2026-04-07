Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,58

--0,07

EUR

50,32

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,58

43,45

EUR

50,60

50,40

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На трасі Київ–Чоп запроваджують обмеження руху до серпня через ремонт

На Київ–Чоп вводять обмеження до серпня / Агентство відновлення

Із 8 квітня на трасі М-06 Київ–Чоп у Київській області запроваджують поетапне перекриття смуг руху в обох напрямках. Обмеження пов’язані з ремонтом шляхопроводу поблизу села Калинівка і попередньо триватимуть до серпня 2026 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Нові правила на ринку електроенергії

З 8 квітня на автомобільній дорозі М-06 Київ–Чоп у Київській області запроваджують тимчасові обмеження руху транспорту. Йдеться про поетапне перекриття окремих смуг у напрямках Києва та Житомира на ділянці км 51+700 – км 52+700 поблизу села Калинівка.

Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт на шляхопроводі, розташованому на км 54+863 дороги Т-10-19 Феневичі - Бородянка - Макарів – Бишів.

За попередніми даними, роботи триватимуть до початку серпня 2026 року та виконуватимуться відповідно до затверджених схем організації дорожнього руху.

Водіїв закликають бути уважними на цій ділянці, завчасно знижувати швидкість і неухильно дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та інформаційних табло.

Нагадаємо, Кабмін доручив Державній спеціальній службі транспорту відновлення автомобільних доріг на прифронтових територіях, а також у зоні до 40 км від лінії бойових дій.

Автор:
Ольга Опенько