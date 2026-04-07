На трасі Київ–Чоп запроваджують обмеження руху до серпня через ремонт

Із 8 квітня на трасі М-06 Київ–Чоп у Київській області запроваджують поетапне перекриття смуг руху в обох напрямках. Обмеження пов’язані з ремонтом шляхопроводу поблизу села Калинівка і попередньо триватимуть до серпня 2026 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

З 8 квітня на автомобільній дорозі М-06 Київ–Чоп у Київській області запроваджують тимчасові обмеження руху транспорту. Йдеться про поетапне перекриття окремих смуг у напрямках Києва та Житомира на ділянці км 51+700 – км 52+700 поблизу села Калинівка.

Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт на шляхопроводі, розташованому на км 54+863 дороги Т-10-19 Феневичі - Бородянка - Макарів – Бишів.

За попередніми даними, роботи триватимуть до початку серпня 2026 року та виконуватимуться відповідно до затверджених схем організації дорожнього руху.

Водіїв закликають бути уважними на цій ділянці, завчасно знижувати швидкість і неухильно дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та інформаційних табло.

Нагадаємо, Кабмін доручив Державній спеціальній службі транспорту відновлення автомобільних доріг на прифронтових територіях, а також у зоні до 40 км від лінії бойових дій.