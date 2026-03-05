Запланована подія 2

НАБУ и САП разоблачили схему хищения более 80 млн грн, выделенных для проекта водопровода в Донецкой области

работник НАБУ, подозреваемый
НАБУ и САП разоблачили схему хищения бюджетных средств / НАБУ

НАБУ и САП разоблачили организованную группу, завладевшую суммой более 80 млн грн. Денежные средства предназначались для разработки проектно-сметной документации на строительство сооружений водоснабжения от канала "Северский Донец — Донбасс" до Южно-Донбасского водопровода.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Следователи установили, что в ноябре 2021 года директор Департамента ЖКХ заключил договор с подконтрольным предприятием. Эта компания была специально приобретена для реализации преступного плана.

"Впрочем, договор был заключен без намерения его реального исполнения, а проектно-сметная документация разрабатывалась лишь частично", - отмечают и НАБУ.

В течение сентября-декабря 2021 бюджетные средства в размере более 80 млн грн были перечислены на счета подрядчика и присвоены участниками сделки.

  О подозрении сообщено трем лицам: директору Департамента ЖКХ Донецкой ОГА, заместителю начальника управления этой же администрации и бенефициарному владельцу ряда частных фирм.

Напомним , НАБУ завершило следствие по делу о хищении 129 млн грн на восстановление водопровода в Днепропетровской области. Материалы дела переданы в суд.

Автор:
Татьяна Ковальчук