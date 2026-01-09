Суд обязал НАБУ разобраться в деле "Моршинской": о чем идет речь

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать досудебное расследование превышения служебных полномочий руководством Агентства по управлению и розыску активов (АРМА) при отборе управляющего группы компаний IDS Ukraine, производителя минеральной воды "Моршинская" и "Миргородская".

Согласно постановлению ВАКС, НАБУ должно провести расследование и дать свое заключение, есть ли в действиях работников АРМА признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 364 Уголовного Кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

Больше о АРМА

Специальный центральный орган исполнительной власти, созданный для борьбы с коррупцией и другими преступлениями из-за работы с незаконно приобретенными активами, появился в 2016 году. Его создание было одним из основных критериев выполнения Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

АРМА уполномочено на выявление и розыск активов - имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

Кроме того, на основании решения суда АРМА осуществляет управление активами, на которые наложен арест.

В ноябре АРМА начало внутреннюю проверку фактов возможной причастности работников ведомства к резонансному расследованию НАБУ в сфере энергетики (сделка "Мидас"), в которой фигурирует бизнесмен Тимур Миндич.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что "долгое время АРМА тоже считалась в сфере влияния Тимура Миндича".

АРМА ищет управляющего для активов IDS Ukraine, не дожидаясь полной оценки имущества

В Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) перешли в активную фазу передачи в управление корпоративных прав группы IDS Ukraine (ТМ "Моршинская", "Миргородская").

27–28 ноября 2025 года Агентство объявило сразу два параллельных процесса: рыночные консультации по закупке услуг по оценке для 5 компаний группы (не путать с конкурсом на оценщика) и конкурс на поиск управляющего для всего актива.

Отвечая на запрос Delo.ua, в АРМА рассказали, что еще в октябре были проведены рыночные консультации по 6 компаниям производителя "Моршинской" и подчеркнули, что активы IDS Ukraine предполагается передавать в управление под старой редакцией Закона Украины "Об АРМА". Следовательно, не будут учтены нормы новой редакции, которая вступит в силу 31 января 2026 и согласно которой "Моршинская" является сложным активом, который передается в управление по отдельной процедуре.

По информации IDS Ukraine, эта оценка была проведена в "аномально короткие сроки" и составляет 3,029 млрд. грн. Это гораздо меньше, чем независимая оценка в размере 5,87 млрд грн, которая находится в материалах дела в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). При этом даже заниженная оценка, проведенная АРМА, показывает эффективное функционирование компании в течение действия ареста активов, ведь в 2023 году она стоила согласно оценке АРМА 1,4 млрд грн, а в 2025 году — уже 3,5 млрд грн.

Арест активов IDS Ukraine

В июне 2022 года по требованию Бюро экономической безопасности были арестованы ранее принадлежавшие российскому олигарху Михаилу Фридману корпоративные права IDS Ukraine и переданы в АРМА.

В феврале 2023 года АРМА объявило конкурс на управляющего этими активами, а в марте признало его победителем ООО "Карпатские минеральные воды". Однако весной 2025 года разорвало с предприятием договор.

БЭБ утверждало, что компания по производству и продаже минеральной воды через кипрские компании принадлежит олигарху из России, под которым подразумевался Михаил Фридман.

В самой IDS Ukraine отмечали, что ею напрямую владеет упомянутая кипрская IDS, бенефициарами которой являются, в частности члены семьи покойного грузинского предпринимателя Бадри Патаркацишвили , которые являются гражданами Великобритании (имеют 34%), правительство Грузии (7,73%) и ряд миноритарных акционеров (приблизительно по 10%).

В IDS Ukraine также отмечали, что общая цель менеджмента группы и Украины – сохранение текущего состояния крупнейшего украинского производителя вод и напитков, который обеспечит сохранение стоимости и инвестиционной привлекательности компании до момента ее перехода государству.

Об IDS Ukraine

IDS Украина – украинская группа компаний, основанная в 1996 году. IDS Ukraine является производителем минеральной воды ТМ "Моршинская", "Миргородская" и других известных в Украине брендов напитков. В состав компании входит Моршинский завод минеральных вод "Оскар", Миргородский завод минеральных вод, дистрибуционная компания "ИДС" и оператор доставки воды "ИДС Аква Сервис". Группа компаний владеет торговыми марками "Моршинская", "Миргородская", "Аляска" и "Аква Лайф".

IDS Ukraine предоставляет работу 3000 человек и играет немаловажную роль как основной работодатель для таких небольших городов, как Миргород и Моршин.