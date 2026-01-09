Суд зобов'язав НАБУ розібратися у справі "Моршинської": про що йдеться

Вищий антикорупційний суд України зобов'язав Національне антикорупційне бюро України розпочати досудове розслідування стосовно перевищення службових повноважень керівництвом Агентства з управління та розшуку активів (АРМА) під час відбору управителя групи компаній IDS Ukraine, виробника мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська".

про це йдеться в ухвалі суду.

Згідно з ухвалою ВАКС, НАБУ повинне провести розслідування і дати свій висновок, чи є в діях працівників АРМА ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 364 Кримінального Кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем").

Спеціальний центральний орган виконавчої влади, створений для боротьби з корупцією та іншими злочинами через роботу з незаконно набутими активами, з’явився 2016 року. Його створення було одним з основних критеріїв виконання Україною Плану дій із лібералізації візового режиму з ЄС.

АРМА уповноважене на виявлення та розшук активів — майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їхнє стягнення в дохід держави.

Крім того, на підставі рішення суду АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт.

У листопаді АРМА розпочало внутрішню перевірку фактів можливої причетності працівників відомства до резонансного розслідування НАБУ у сфері енергетики (операція "Мідас"), у якій фігурує бізнесмен Тімур Міндіч.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що "довгий час АРМА теж вважалась в сфері впливу Тімура Міндіча".

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перейшли до активної фази передання в управління корпоративних прав групи IDS Ukraine (ТМ "Моршинська", "Миргородська").

27–28 листопада 2025 року Агентство оголосило одразу два паралельні процеси: ринкові консультації щодо закупівлі послуг з оцінки для 5 компаній групи (не плутати з конкурсом на оцінювача) та конкурс на пошук управителя для всього активу.

Відповідаючи на запит Delo.ua, в АРМА розповіли, що ще у жовтні було проведено ринкові консультації щодо 6 компаній виробника "Моршинської" і підкреслили, що активи ІDS Ukraine передбачається передавати в управління за старою редакцією Закону України "Про АРМА". Отже, не будуть враховані норми нової редакції, яка набуде чинності 31 січня 2026 року і згідно з якою "Моршинська" є складним активом, що передається в управління за окремою процедурою.

За інформацією IDS Ukraine, ця оцінка була проведена в "аномально короткі терміни" та становить 3,029 млрд грн. Це набагато менше, ніж незалежна оцінка розміром 5,87 млрд грн, яка знаходиться в матеріалах справи у Вищому антикорупційному суді (ВАКС). При цьому навіть занижена оцінка проведена АРМА показує ефективне функціонування компанії протягом дії арешту активів, адже у 2023 році вона коштувала згідно з оцінкою АРМА 1,4 млрд грн, а у 2025 році — вже 3,5 млрд грн.

Арешт активів IDS Ukraine

У червні 2022 року на вимогу Бюро економічної безпеки було заарештовано корпоративні права IDS Ukraine, що раніше належали російському олігарху Михайлу Фрідману, і передані до АРМА.

В лютому 2023 року АРМА оголосило конкурс на управителя цими активами, а в березні визнало його переможцем ТОВ "Карпатські мінеральні води". Однак весною 2025 року розірвало з підприємством договір.

БЕБ стверджувало, що компанія з виробництва та продажу мінеральної води через кіпрські компанії належить олігарху з Росії, під яким мався на увазі Михайло Фрідман.

В самій IDS Ukraine зазначали, що нею безпосередньо володіє згадана кіпрська IDS, бенефіціарами якої є, зокрема члени сім’ї покійного грузинського підприємця Бадрі Патаркацишвілі, які є громадянами Великої Британії (мають 34%), уряд Грузії (7,73 %) та низка міноритарних акціонерів (мають приблизно по 10%).

У IDS Ukraine також наголошували, що спільна мета менеджменту групи та України — збереження поточного стану найбільшого українського виробника вод та напоїв, який забезпечить збереження вартості та інвестиційної привабливості компанії до моменту можливого її переходу державі.

Про IDS Ukraine

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. IDS Ukraine є виробником мінеральної води ТМ "Моршинська", "Миргородська" й інших відомих в Україні брендів напоїв. До складу компанії входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс". Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine надає роботу 3000 осіб і відіграє важливу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.