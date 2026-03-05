Запланована подія 2

НАБУ та САП викрили схему розкрадання понад 80 млн грн, виділених для проєкту водогону на Донеччині

працівник НАБУ, підозрюваний
НАБУ та САП викрили схему розкрадання бюджетних коштів / НАБУ

НАБУ і САП викрили організовану групу, яка заволоділа сумою понад 80 млн грн. Кошти призначалися для розробки проєктно-кошторисної документації на будівництво споруд водопостачання від каналу "Сіверський Донець — Донбас" до Південно-Донбаського водопроводу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

Слідчі встановили, що в листопаді 2021 року директор Департаменту ЖКГ уклав договір із підконтрольним підприємством. Ця компанія була спеціально придбана для реалізації злочинного плану.

"Втім, договір був укладений без наміру його реального виконання, а проєктно-кошторисна документація розроблялася лише частково ", — зазначають і НАБУ.

Протягом вересня-грудня 2021 року бюджетні кошти у розмірі понад 80 млн грн були перераховані на рахунки підрядника та привласнені учасниками оборудки.

 Наразі про підозру повідомлено трьом особам: директору Департаменту ЖКГ Донецької ОДА, заступнику начальника управління цієї ж адміністрації та бенефіціарному власнику низки приватних фірм.

Нагадаємо НАБУ завершило слідство у справі про розкрадання 129 млн грн на відновлення водогону в Дніпропетровській області. Матеріали справи передано до суду.

Автор:
Тетяна Ковальчук