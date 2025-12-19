Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

-0,00

EUR

49,59

--0,04

Готівковий курс:

USD

42,33

42,25

EUR

49,90

49,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Розкрадання 129 млн грн на водогоні: справу про заволодіння коштами передано до суду

гроші
Розкрадання грошей / Pixabay

Слідство у справі про розкрадання 129 млн грн на відновлення водогону в Дніпропетровській області завершено. Матеріали справи передано до суду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Що відомо про справу

НАБУ та САП завершили слідство в справі організованої злочинної групи, яка заволоділа коштами, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області. 

За даними слідства, у 2022–2023 роках члени організованої групи виграли тендер і уклали договір з комунальним підприємством Кам’янського району на реконструкцію водогону. Бенефіціарним власником компанії-переможця був місцевий підприємець, який мав вплив на керівника КП та перебуває у розшуку ФБР за майнові злочини.

Основну частину договору складала закупівля трубної продукції, яку компанія через фірму-посередника купувала за ринковою ціною, а комунальному підприємству перепродавала утридорога. Внаслідок цих дій КП зазнало збитків на понад 129 млн грн. Надалі кошти були легалізовані шляхом переведення на рахунки інших пов’язаних фірм.

У жовтні 2025 року підозри повідомили заступнику директора проєктної організації, заступнику директора компанії-переможця тендеру та керівнику фірми-посередника, через яку здійснювалася закупівля. Організатору схеми, викритому раніше, також повідомили про підозру у легалізації незаконно отриманих коштів.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили масштабну оборудку, організовану посадовцями Держспецзв’язку та представниками приватних компаній під час закупівель безпілотників для Сил оборони України. Збитки, завдані державі, оцінюються у понад 90 мільйонів гривень 

Автор:
Ольга Опенько