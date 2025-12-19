Розкрадання 129 млн грн на водогоні: справу про заволодіння коштами передано до суду

Слідство у справі про розкрадання 129 млн грн на відновлення водогону в Дніпропетровській області завершено. Матеріали справи передано до суду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Що відомо про справу

НАБУ та САП завершили слідство в справі організованої злочинної групи, яка заволоділа коштами, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області.

За даними слідства, у 2022–2023 роках члени організованої групи виграли тендер і уклали договір з комунальним підприємством Кам’янського району на реконструкцію водогону. Бенефіціарним власником компанії-переможця був місцевий підприємець, який мав вплив на керівника КП та перебуває у розшуку ФБР за майнові злочини.

Основну частину договору складала закупівля трубної продукції, яку компанія через фірму-посередника купувала за ринковою ціною, а комунальному підприємству перепродавала утридорога. Внаслідок цих дій КП зазнало збитків на понад 129 млн грн. Надалі кошти були легалізовані шляхом переведення на рахунки інших пов’язаних фірм.

У жовтні 2025 року підозри повідомили заступнику директора проєктної організації, заступнику директора компанії-переможця тендеру та керівнику фірми-посередника, через яку здійснювалася закупівля. Організатору схеми, викритому раніше, також повідомили про підозру у легалізації незаконно отриманих коштів.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили масштабну оборудку, організовану посадовцями Держспецзв’язку та представниками приватних компаній під час закупівель безпілотників для Сил оборони України. Збитки, завдані державі, оцінюються у понад 90 мільйонів гривень