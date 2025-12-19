Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

-0,00

EUR

49,59

--0,04

Наличный курс:

USD

42,33

42,25

EUR

49,90

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Хищение 129 млн грн на водопроводе: дело о завладении средствами передано в суд

деньги
Хищение денег / Pixabay

Следствие по делу о хищении 129 млн грн на восстановление водопровода в Днепропетровской области завершено. Материалы дела переданы в суд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НАБУ.

Что известно о деле

НАБУ и САП завершили следствие по делу организованной преступной группы, завладевшей средствами, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области.

По данным следствия, в 2022-2023 годах члены организованной группы выиграли тендер и заключили договор с коммунальным предприятием Каменского района на реконструкцию водопровода. Бенефициарным владельцем компании-победителя был местный предприниматель, оказывавший влияние на руководителя КП и находящийся в розыске ФБР за имущественные преступления.

Основную часть договора составляла закупка трубной продукции, которую компания через фирму-посредника покупала по рыночной цене, а коммунальному предприятию перепродавала втридорога. В результате этих действий КП понесло убытки более чем на 129 млн грн. В дальнейшем денежные средства были легализованы путем перевода на счета других связанных фирм.

В октябре 2025 года подозрения сообщили заместителю директора проектной организации, заместителю директора компании-победителя тендера и руководителю фирмы-посредника, по которой осуществлялась закупка. Организатору схемы, разоблаченному ранее, также сообщили о подозрении в легализации незаконно полученных средств.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили масштабную сделку, организованную должностными лицами Госспецсвязи и представителями частных компаний во время закупок беспилотников для Сил обороны Украины. Ущерб, нанесенный государству, оценивается более чем в 90 миллионов гривен

Автор:
Ольга Опенько