Хищение 129 млн грн на водопроводе: дело о завладении средствами передано в суд

Следствие по делу о хищении 129 млн грн на восстановление водопровода в Днепропетровской области завершено. Материалы дела переданы в суд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НАБУ.

Что известно о деле

НАБУ и САП завершили следствие по делу организованной преступной группы, завладевшей средствами, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области.

По данным следствия, в 2022-2023 годах члены организованной группы выиграли тендер и заключили договор с коммунальным предприятием Каменского района на реконструкцию водопровода. Бенефициарным владельцем компании-победителя был местный предприниматель, оказывавший влияние на руководителя КП и находящийся в розыске ФБР за имущественные преступления.

Основную часть договора составляла закупка трубной продукции, которую компания через фирму-посредника покупала по рыночной цене, а коммунальному предприятию перепродавала втридорога. В результате этих действий КП понесло убытки более чем на 129 млн грн. В дальнейшем денежные средства были легализованы путем перевода на счета других связанных фирм.

В октябре 2025 года подозрения сообщили заместителю директора проектной организации, заместителю директора компании-победителя тендера и руководителю фирмы-посредника, по которой осуществлялась закупка. Организатору схемы, разоблаченному ранее, также сообщили о подозрении в легализации незаконно полученных средств.

