Нацбанк досрочно отменил ограничения для кредитного союза "Сейфти Депозит"

Национальный банк Украины принял решение удовлетворить заявление кредитного союза "Сейфти Депозит" и досрочно снять введенные ранее ограничения на предоставление отдельных видов финансовых услуг.

Решение стало возможным после того, как союз полностью устранил нарушения по несоблюдению пруденциальных нормативов.

Напомним, что 9 июня 2025 года Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ применил к "Сейфти Депозит" меру влияния в виде ограничения предоставления кредитов до конца 2025 года.

Запрет касался сделок, которые могли привести к превышению обязательств одного члена кредитного союза (или связанных лиц) более 15% регулятивного капитала учреждения.

Речь шла, в частности, о запрете

заключать новые кредитные договоры, если сумма обязательств превышала бы установленный предел;

продлевать срок действия действующих договоров с такими превышениями;

вносить изменения в договоры, которые влекли бы за собой увеличение обязательств свыше 15% регулятивного капитала.

Кредитный союз устранил все выявленные нарушения, что позволило регулятору пересмотреть свое предыдущее решение.

Решение НБУ о досрочной отмене ограничений вступает в силу с момента его доведения до сведения кредитного союза.

Напомним, еще в июне в кредитный союз "Сейфти Депозит" были применены ограничения, которые должны были действовать до 31 декабря 2025 года.