Нацбанк досрочно отменил ограничения для кредитного союза "Сейфти Депозит"

НБУ
Решение стало возможным после того, как союз полностью устранил нарушение / НБУ

Национальный банк Украины принял решение удовлетворить заявление кредитного союза "Сейфти Депозит" и досрочно снять введенные ранее ограничения на предоставление отдельных видов финансовых услуг.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Решение стало возможным после того, как союз полностью устранил нарушения по несоблюдению пруденциальных нормативов.

Напомним, что 9 июня 2025 года Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ применил к "Сейфти Депозит" меру влияния в виде ограничения предоставления кредитов до конца 2025 года.

Запрет касался сделок, которые могли привести к превышению обязательств одного члена кредитного союза (или связанных лиц) более 15% регулятивного капитала учреждения.

Речь шла, в частности, о запрете

  • заключать новые кредитные договоры, если сумма обязательств превышала бы установленный предел;
  • продлевать срок действия действующих договоров с такими превышениями;
  • вносить изменения в договоры, которые влекли бы за собой увеличение обязательств свыше 15% регулятивного капитала.

Кредитный союз устранил все выявленные нарушения, что позволило регулятору пересмотреть свое предыдущее решение.

Решение НБУ о досрочной отмене ограничений вступает в силу с момента его доведения до сведения кредитного союза.

Напомним, еще в июне в кредитный союз   "Сейфти Депозит" были применены ограничения, которые должны были действовать до 31 декабря 2025 года.

Автор:
Татьяна Гойденко