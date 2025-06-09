Обмеження на кредитування: НБУ покарав три кредитних спілки

Національний банк України застосував заходи впливу до трьох кредитних спілок через недотримання пруденційних нормативів.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Заходи впливу НБУ до кредитних спілок

До кредитних спілок "Галицьке кредитне товариство" та "Альянс" застосовано заходи впливу у вигляді обмеження на надання окремого виду фінансових послуг до 31 грудня 2025 року.

Зокрема, ці спілки не мають права укладати нові кредитні договори, продовжувати строки дії вже існуючих договорів або вносити зміни до умов кредитів, якщо в результаті сума зобов’язань окремого члена, групи членів або іншої кредитної спілки перед даною спілкою перевищує 10% від її регулятивного капіталу.

Такі обмеження введені для посилення фінансової стабільності та дотримання нормативних вимог Національного банку.

До кредитної спілки "Сейфті Депозит" застосовано обмеження до 31 грудня 2025 року на надання кредитів у межах стандартної ліцензії.

Зокрема, спілка не може укладати нові кредитні договори, продовжувати терміни існуючих або вносити зміни до них, якщо в результаті сума зобов’язань окремого члена, групи членів чи іншої кредитної спілки перевищить 15% від регулятивного капіталу спілки.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 9 червня 2025 року.

Що відомо про компанії

Згідно з даними YouControl, юридична особа КС "Галицьке кредитне товариство" було зареєстровано в 2013 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 0,00.

Основний вид діяльності — інші види кредитування, якими займається понад 8 тисяч компаній.

Додатково здійснюються такі фінансові послуги: різні види грошового посередництва, діяльність трастів, фондів та подібних фінансових установ, а також надання інших фінансових послуг, окрім страхування та пенсійного забезпечення.

Директор - Галько Володимир Семенович.

Згідно з даними YouControl, юридична особа КС "Альянс" було зареєстровано в 2002 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 0,00.

Основний вид діяльності - кредитування.

Директор - Киричук Анатолій.

Згідно з даними YouControl, юридична особа КС "Сейфіті Депозит" було зареєстровано в 2016 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 0,00.

Основний вид діяльності — інші види кредитування, які здійснюють понад 8 тисяч компаній.

Серед додаткових — різноманітні види грошового посередництва.

Керівник - Савчук Олена.

Нагадаємо, нещодавно НБУ оновив підхід до авторизації небанківських фінансових установ, щоб убезпечити фінансовий ринок країни від впливу держави-агресора та дозволити платіжним установам поєднувати нові види діяльності з наданням фінансових платіжних послуг.