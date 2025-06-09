Ограничение на кредитование: НБУ наказал три кредитных союза

Национальный банк Украины применил меры влияния к трем кредитным союзам из-за несоблюдения пруденциальных нормативов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Меры влияния НБУ на кредитные союзы

К кредитным союзам "Галицкое кредитное общество" и "Альянс" применены меры воздействия посредством ограничения на предоставление отдельного вида финансовых услуг до 31 декабря 2025 года.

В частности, эти союзы не имеют права заключать новые кредитные договоры, продлевать сроки действия уже существующих договоров или вносить изменения в условия кредитов, если в результате сумма обязательств отдельного члена, группы членов или другого кредитного союза перед данным союзом превышает 10% его регулятивного капитала.

Такие ограничения введены для усиления финансовой устойчивости и соблюдения нормативных требований Национального банка.

К кредитному союзу "Сейфти Депозит" применены ограничения до 31 декабря 2025 на предоставление кредитов в рамках стандартной лицензии.

В частности, союз не может заключать новые кредитные договоры, продлевать сроки существующих или вносить изменения в них, если в результате сумма обязательств отдельного члена, группы членов или иного кредитного союза превысит 15% регулятивного капитала союза.

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 9 июня 2025 года.

Что известно о компаниях

Согласно данным YouControl, юридическое лицо КС "Галицкое кредитное общество" было зарегистрировано в 2013 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 0,00.

Основной вид деятельности – другие виды кредитования, которыми занимается более 8 тысяч компаний.

Дополнительно осуществляются следующие финансовые услуги: разные виды денежного посредничества, деятельность трастов, фондов и подобных финансовых учреждений, а также предоставление других финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения.

Директор – Галько Владимир Семенович.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо КС "Альянс" было зарегистрировано в 2002 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 0,00.

Основной вид деятельности – кредитование.

Директор – Киричук Анатолий.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо КС "Сейфити Депозит" было зарегистрировано в 2016 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 0,00.

Основной вид деятельности – другие виды кредитования, которые осуществляют более 8 тысяч компаний.

Среди дополнительных – разнообразные виды денежного посредничества.

Руководитель – Савчук Елена.

Напомним, недавно НБУ обновил подход к авторизации небанковских финансовых учреждений, чтобы обезопасить финансовый рынок страны от влияния государства-агрессора и разрешить платежным учреждениям совмещать новые виды деятельности с предоставлением финансовых платежных услуг.