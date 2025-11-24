Нацбанк достроково скасував обмеження для кредитної спілки "Сейфті Депозит"

Національний банк України ухвалив рішення задовольнити заяву кредитної спілки "Сейфті Депозит" та достроково зняти запроваджені раніше обмеження на надання окремих видів фінансових послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Рішення стало можливим після того, як спілка повністю усунула порушення щодо недотримання пруденційних нормативів.

Нагадаємо, що 9 червня 2025 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ застосував до "Сейфті Депозит" захід впливу у вигляді обмеження надання кредитів до кінця 2025 року.

Заборона стосувалася операцій, які могли призвести до перевищення зобов’язань одного члена кредитної спілки (або пов’язаних осіб) понад 15% регулятивного капіталу установи.

Йшлося, зокрема, про заборону

укладати нові кредитні договори, якщо сума зобов'язань перевищувала б встановлений ліміт;

продовжувати строк дії чинних договорів із такими перевищеннями;

вносити зміни до договорів, що спричиняли б збільшення зобов’язань понад 15% регулятивного капіталу.

Кредитна спілка усунула всі виявлені порушення, що й дозволило регулятору переглянути своє попереднє рішення.

Рішення НБУ про дострокове скасування обмежень набирає чинності з моменту його доведення до відома кредитної спілки.

Нагадаємо, ще у червні до кредитної спілки "Сейфті Депозит" було застосовано обмеження, які повинні були діяти до 31 грудня 2025 року.