Нацбанк достроково скасував обмеження для кредитної спілки "Сейфті Депозит"

Рішення стало можливим після того, як спілка повністю усунула порушення / НБУ

Національний банк України ухвалив рішення задовольнити заяву кредитної спілки "Сейфті Депозит" та достроково зняти запроваджені раніше обмеження на надання окремих видів фінансових послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Рішення стало можливим після того, як спілка повністю усунула порушення щодо недотримання пруденційних нормативів.

Нагадаємо, що 9 червня 2025 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ застосував до "Сейфті Депозит" захід впливу у вигляді обмеження надання кредитів до кінця 2025 року.

Заборона стосувалася операцій, які могли призвести до перевищення зобов’язань одного члена кредитної спілки (або пов’язаних осіб) понад 15% регулятивного капіталу установи.

Йшлося, зокрема, про заборону

  • укладати нові кредитні договори, якщо сума зобов'язань перевищувала б встановлений ліміт;
  • продовжувати строк дії чинних договорів із такими перевищеннями;
  • вносити зміни до договорів, що спричиняли б збільшення зобов’язань понад 15% регулятивного капіталу.

Кредитна спілка усунула всі виявлені порушення, що й дозволило регулятору переглянути своє попереднє рішення.

Рішення НБУ про дострокове скасування обмежень набирає чинності з моменту його доведення до відома кредитної спілки.

Нагадаємо, ще у червні до кредитної спілки "Сейфті Депозит" було застосовано обмеження, які повинні були діяти до 31 грудня 2025 року.

Автор:
Тетяна Гойденко