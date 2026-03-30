Налог 50% для банков могут продлить: Гетманцев готовит законопроект

Гетманцев: доходы банков должны идти на армию

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев планирует подать законопроект о продлении налогообложения сверхприбылей банков по ставке 50% в 2027 году.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует его сообщение.

Гетманцев инициирует продление налога для банков

"Собираюсь подавать законопроект о продлении налогообложения прибыли банков в 2027 году по ставке 50%. Если решение будет поддержано коллегами по парламенту, это необходимо сделать в первой половине года. Потому что должны учитывать позицию Конституционного Суда по соблюдению разумных сроков и избегать внезапных изменений в налоге.

Гетманцев заявил, что считает целесообразным продление повышенного налога на сверхприбыли банков.

По его словам, сейчас основным источником доходов банков является не развитие бизнеса или кредитования экономики, а операции с государственными ценными бумагами, которые фактически являются безрисковыми и используются для управления ликвидностью.

Гетманцев подчеркнул, что в ближайшее время такая ситуация вряд ли изменится, поэтому, по его мнению, продолжение действия повышенной ставки налога обосновано. Он также подчеркнул, что все средства, вырученные от этого налога, направляются на финансирование армии.

В то же время, депутат отметил, что с уважением относится к банковскому сектору, который является бизнесом и работает для получения прибыли. По его словам, парламентский комитет, со своей стороны, поддерживал банки в условиях войны.

Несмотря на свою позицию, Гетманцев заявил о готовности к профессиональной дискуссии с регулятором, банками и профильными ассоциациями по дальнейшей налоговой политике.

О доходах банков

Гетманцев ранее заявлял, что прибыль банков формируется в основном не за счет кредитования или развития бизнеса, а через операции с государственными ценными бумагами, которые являются фактически безрисковыми.

На этом фоне он считает целесообразным продление повышенного налога на сверхприбыли банков, ведь такая модель заработка в ближайшее время не изменится. По его словам, средства от этого налога направляются на финансирование армии.

В то же время, депутат подчеркивает, что с уважением относится к банковскому сектору и напоминает о поддержке отрасли со стороны парламента во время войны. Несмотря на это, он готов к дальнейшей профессиональной дискуссии с регулятором, банками и профильными ассоциациями по налоговой политике.

Добавим, в 2025 году украинский бизнес задекларировал 274 млрд грн налога на прибыль, что немного меньше, чем годом ранее. В то же время, доходы предприятий существенно выросли, но доля налога в них продолжила снижаться.

Автор:
Ольга Опенько