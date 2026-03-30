Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,84

--0,05

EUR

50,49

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,95

43,80

EUR

50,99

50,80

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Податок 50% для банків можуть продовжити: Гетманцев готує законопроєкт

готівка
Гетманцев: прибутки банків мають іти на армію

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев планує подати законопроєкт про продовження оподаткування надприбутків банків за ставкою 50% у 2027 році. 

Як пише Delo.ua, про це свідчить його повідомлення.

Гетманцев ініціює продовження податку для банків

"Збираюсь подавати законопроєкт про продовження оподаткування прибутку банків у 2027 році за ставкою 50%. Якщо рішення буде підтримано колегами по парламенту, це необхідно зробити у першій половині року. Бо маємо враховувати позицію Конституційного Суду щодо дотримання розумних строків і уникати раптових змін в оподаткуванні", - написав він.

Гетманцев заявив, що вважає доцільним продовження підвищеного податку на надприбутки банків.

За його словами, наразі основним джерелом прибутків банків є не розвиток бізнесу чи кредитування економіки, а операції з державними цінними паперами, які фактично є безризиковими та використовуються для управління ліквідністю.

Гетманцев наголосив, що найближчим часом така ситуація навряд чи зміниться, тому, на його думку, продовження дії підвищеної ставки податку є обґрунтованим. Він також підкреслив, що всі кошти, отримані від цього податку, спрямовуються на фінансування армії.

Водночас депутат зазначив, що з повагою ставиться до банківського сектору, який є бізнесом і працює задля отримання прибутку. За його словами, парламентський комітет зі свого боку підтримував банки в умовах війни.

Попри свою позицію, Гетманцев заявив про готовність до професійної дискусії з регулятором, банками та профільними асоціаціями щодо подальшої податкової політики.

Про прибутки банків

Додамо, у 2025 році український бізнес задекларував 274 млрд грн податку на прибуток, що трохи менше, ніж роком раніше. Водночас доходи підприємств суттєво зросли, але частка податку в них продовжила знижуватися.

Автор:
Ольга Опенько