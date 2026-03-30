Податок 50% для банків можуть продовжити: Гетманцев готує законопроєкт

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев планує подати законопроєкт про продовження оподаткування надприбутків банків за ставкою 50% у 2027 році.

Як пише Delo.ua, про це свідчить його повідомлення.

"Збираюсь подавати законопроєкт про продовження оподаткування прибутку банків у 2027 році за ставкою 50%. Якщо рішення буде підтримано колегами по парламенту, це необхідно зробити у першій половині року. Бо маємо враховувати позицію Конституційного Суду щодо дотримання розумних строків і уникати раптових змін в оподаткуванні", - написав він.

За його словами, наразі основним джерелом прибутків банків є не розвиток бізнесу чи кредитування економіки, а операції з державними цінними паперами, які фактично є безризиковими та використовуються для управління ліквідністю.

Гетманцев наголосив, що найближчим часом така ситуація навряд чи зміниться, тому, на його думку, продовження дії підвищеної ставки податку є обґрунтованим. Він також підкреслив, що всі кошти, отримані від цього податку, спрямовуються на фінансування армії.

Водночас депутат зазначив, що з повагою ставиться до банківського сектору, який є бізнесом і працює задля отримання прибутку. За його словами, парламентський комітет зі свого боку підтримував банки в умовах війни.

Попри свою позицію, Гетманцев заявив про готовність до професійної дискусії з регулятором, банками та профільними асоціаціями щодо подальшої податкової політики.

Про прибутки банків

Додамо, у 2025 році український бізнес задекларував 274 млрд грн податку на прибуток, що трохи менше, ніж роком раніше. Водночас доходи підприємств суттєво зросли, але частка податку в них продовжила знижуватися.