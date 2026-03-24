Рівень сплати податку на прибуток знижується попри зростання доходів - Гетманцев

У 2025 році український бізнес задекларував 274 млрд грн податку на прибуток, що трохи менше, ніж роком раніше. Водночас доходи підприємств суттєво зросли, але частка податку в них продовжила знижуватися.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

Податок на прибуток у 2025 році

У 2025 році декларації з податку на прибуток подали близько 235 тисяч компаній. Загалом бізнес задекларував до сплати 274 млрд грн, що на 3,3 млрд грн або 1,2% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Водночас доходи підприємств продовжили зростати. За рік вони збільшилися на 2,1 трлн грн (+12,1%), а порівняно з довоєнним 2021 роком - на 5,5 трлн грн (+39,7%).

Понад половина компаній - 118,2 тисячі (50,3%) задекларували прибуток. При цьому кількість збиткових підприємств скоротилася на 4,9 тисячі.

Водночас після зростання рівня сплати податку на прибуток у 2023–2024 роках, у 2025 році зафіксовано зворотну тенденцію.

Зокрема, у 2025 році цей показник становив 1,49% проти 1,66% у 2024 році та 1,63% у 2023 році. Для порівняння, у 2021 році рівень сплати був на рівні 1,17%.

Таким чином, попри суттєве зростання доходів бізнесу, частка податку на прибуток у цих доходах зменшилася, наголошує Гетманцев.

Нагадаємо, у січні 2025 року Національний банк України вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній, до якого внесені 53 установи.