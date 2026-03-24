Уровень уплаты налога на прибыль снижается, несмотря на рост доходов — Гетманцев

В 2025 году украинский бизнес задекларировал 274 млрд грн налога на прибыль, что немного меньше, чем годом ранее. В то же время, доходы предприятий существенно выросли, но доля налога в них продолжила снижаться.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

В 2025 году декларации по налогу на прибыль подали около 235 тысяч компаний. В целом бизнес задекларировал к уплате 274 млрд грн., что на 3,3 млрд грн или 1,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В то же время, доходы предприятий продолжили расти. За год они увеличились на 2,1 трлн грн (+12,1%), а по сравнению с довоенным 2021 годом – на 5,5 трлн грн (+39,7%).

Более половины компаний - 118,2 тысяч (50,3%) задекларировали прибыль. При этом количество убыточных предприятий сократилось на 4,9 тысяч.

В то же время после роста уровня уплаты налога на прибыль в 2023-2024 годах, в 2025 году зафиксирована обратная тенденция.

В частности, в 2025 году этот показатель составил 1,49% против 1,66% в 2024 году и 1,63% в 2023 году. Для сравнения, в 2021 году уровень оплаты был на уровне 1,17%.

Таким образом, несмотря на существенный рост доходов бизнеса, доля налога на прибыль в этих доходах уменьшилась, отмечает Гетманцев.

