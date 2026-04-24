Налоговая может аннулировать почти 3000 лицензий на продажу подакцизных товаров: какая причина

алкоголь, бутылка, магазин, мужчина
Налоговая проводит проверки бизнеса, осуществляющего торговлю подакцизными товарами / Freepik

Государственная налоговая служба регулярно проводит проверки бизнеса, осуществляющего розничную торговлю подакцизными товарами. В центре внимания — соблюдение требований уровня минимальной заработной платы. Предприниматели, которые игнорируют эти нормы, рискуют потерять до 3 тысяч лицензий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о. главы ГНСУ Леся Карнаух.

"ГНС постоянно мониторит или соблюдает бизнес этих требований. В феврале - марте 2026 года подтверждены риски сразу почти у 6,6 тысячи субъектов хозяйствования. Три месяца подряд они игнорировали установленные требования. А это прямое основание для прекращения действия лицензии", - отметила глава ГНС.

С октября 2025 г. для лицензиатов, торгующих алкоголем, табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет, установлены следующие требования:

  • в пределах и на расстоянии 50 км от областных центров: выплаты должны составлять 2 размера минимальной зарплаты (17294 грн в 2026 году);
  • вне указанных границ при площади залов менее 500 кв. м: 1,5 размера минимальной зарплаты (12970,5 грн в 2026 году).

Результаты работы налоговой службы:

  • проведено 1,5 тысяч фактических проверок;
  • охвачено 23% лицензиатов с подтвержденными рисками;
  • прекращено или находится в процессе аннулирования более 2,9 тысяч лицензий.

Кроме зарплатных вопросов налоговики обнаруживают:

  • продажа товаров без акцизных марок;
  • реализацию подделок;
  • нарушение ценообразования;
  • невыдачу фискальных чеков и работу без РРО/ПРРО.

За эти правонарушения наложено около 17 млн грн штрафов. В целом количество лицензиатов на рынке уменьшилось почти на 3 тысячи - с 56,1 тысячи до 52,9 тысячи. На 8 тысяч уменьшилось и количество лицензий – со 167,2 тыс. до 158,6 тыс.

"Постоянная коммуникация ГНС с бизнесом имеет положительный результат – бизнес придерживается установленных требований. Работать прозрачно и честно, платить реальную зарплату гораздо выгоднее, чем рисковать лицензией", – подытожила глава налоговой службы.

Ранее сообщалось, что по результатам налоговой проверки свыше 800 тыс. грн штрафа грозит предпринимателю за продажу ювелирных изделий без применения кассовых аппаратов и учета товара.

Автор:
Татьяна Ковальчук