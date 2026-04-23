Продажа украшений без учета обошлась предпринимателю более чем в 800 000 гривен штрафа

По результатам налоговой проверки свыше 800 тыс. грн. штрафа грозит предпринимателю за продажу ювелирных изделий без применения кассовых аппаратов и учета товара.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

В ходе фактической проверки предприятия, занимающегося изготовлением и реализацией ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней, установлено сразу несколько нарушений. В частности, продажи осуществлялись без применения регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО), а часть товара вообще не была отражена в учете.

Государственная налоговая служба напоминает требования для предпринимателей, не уплачивающих НДС: использование кассовых аппаратов и ведение учета товаров являются обязательными для определенных видов бизнеса. В этот список входят:

продажа технически сложных бытовых товаров, нуждающихся в гарантийном ремонте;

продажа лекарств и медицинских изделий;

продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней.

Предприниматели должны вести учет запасов и продавать только те товары, которые внесены в соответствующие документы. В налоговой подчеркивают: "Обращаем внимание налогоплательщиков, что только неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства Украины защитит их от негативных последствий".

Напомним, в начале 2026 года торговцы ювелирными изделиями в Ивано-Франковской области уплатили в бюджет свыше 17,3 млн грн штрафных санкций. Масштабные проверки выявили систематические нарушения налогового законодательства, среди которых – сокрытие реальных доходов и нелегальное трудоустройство.