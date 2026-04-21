В Прикарпатье ювелирный бизнес уплатил 17 млн грн штрафов за налоговые нарушения

В Прикарпатье ювелирный бизнес уплатил 17 млн грн штрафов за налоговые нарушения / Unsplash

С начала 2026 торговцы ювелирными изделиями в Ивано-Франковской области уплатили в бюджет более 17,3 млн грн штрафных санкций. Масштабные проверки выявили систематические нарушения налогового законодательства, среди которых – сокрытие реальных доходов и нелегальное трудоустройство.

Как сообщает Delo.ua со ссылкой на ГНС в Ивано-Франковской области.

За первый квартал специалисты налогового аудита провели 340 фактических проверок представителей этой отрасли.

Основные схемы и нарушения

Налоговики выделили несколько наиболее распространенных методов, к которым прибегают предприниматели для минимизации налогов:

  • Манипуляции с ПРРО: наиболее часто нарушением является занижение объемов расчетных операций. Продажа товара производится через программные регистраторы не на полную сумму покупки.
  • "Дробление бизнеса": установлены случаи, когда в пределах одного торгового объекта под общим брендом работали несколько ФЛП (плательщиков единого налога 2-й группы). Это позволяло избегать перехода на общую систему налогообложения, хотя практически реализовывалась одна группа продуктов по одному адресу.
  • Теневая занятость: во время проверок было выявлено три факта использования труда наемных рабочих без официального оформления. Данные переданы в Гоструд для соответствующего реагирования.

В апреле проверки продолжились — по результатам всего пяти новых инспекций были применены санкции на сумму 4 млн грн.

Превентивные мероприятия

Чтобы снизить количество нарушений, налоговая служба проводит встречи с представителями ювелирного сектора. Бизнесу рекомендуют добровольно отказаться от практики дробления и привести деятельность в соответствие с законом, чтобы избежать значительных финансовых потерь в будущем.

Напомним, Национальный банк Украины оштрафовал страховую компанию "КД Жизнь" на 2,74 млн грн. Штраф был наложен по результатам плановой проверки из-за нарушения требований законодательства в сфере страхования и представления отчетности, что подчеркивает бескомпромиссный подход регуляторов к финансовой дисциплине.

Автор:
Максим Кольц