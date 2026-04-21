На Прикарпатті ювелірний бізнес сплатив 17 млн грн штрафів за податкові порушення

На Прикарпатті ювелірний бізнес сплатив 17 млн грн штрафів за податкові порушення / Unsplash

Від початку 2026 року торгівці ювелірними виробами в Івано-Франківській області сплатили до бюджету понад 17,3 млн грн штрафних санкцій. Масштабні перевірки виявили систематичні порушення податкового законодавства, серед яких — приховування реальних прибутків та нелегальне працевлаштування.

Як повідомляє Delo.ua з посиланням на ДПС в Івано-Франківській області. 

За перший квартал року фахівці податкового аудиту провели 340 фактичних перевірок представників цієї галузі.

Основні схеми та порушення

Податківці виділили кілька найбільш поширених методів, до яких вдаються підприємці для мінімізації податків:

  • Маніпуляції з ПРРО: найчастішим порушенням є заниження обсягів розрахункових операцій. Продаж товару проводиться через програмні реєстратори не на повну суму покупки.
  • "Дроблення бізнесу": встановлено випадки, коли в межах одного торгового об’єкта під спільним брендом працювали кілька ФОПів (платників єдиного податку 2-ї групи). Це дозволяло уникати переходу на загальну систему оподаткування, хоча фактично реалізовувалася одна група товарів за однією адресою.
  • Тіньова зайнятість: під час перевірок виявили три факти використання праці найманих робітників без офіційного оформлення. Дані передані до Держпраці для відповідного реагування.

У квітні перевірки продовжилися — за результатами лише п'яти нових інспекцій було застосовано санкції на суму 4 млн грн.

Превентивні заходи

Аби зменшити кількість порушень, податкова служба проводить зустрічі з представниками ювелірного сектору. Бізнесу рекомендують добровільно відмовитися від практики "дроблення" та привести діяльність у відповідність до закону, аби уникнути значних фінансових втрат у майбутньому.

Нагадаємо, Національний банк України оштрафував страхову компанію "КД Життя" на 2,74 млн грн. Штраф було накладено за результатами планової перевірки через порушення вимог законодавства у сфері страхування та подання звітності, що підкреслює безкомпромісний підхід регуляторів до фінансової дисципліни.

Автор:
Максим Кольц