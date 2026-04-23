Продаж прикрас без обліку обійшовся підприємцю у понад 800 000 гривень штрафу

ДПС домовилася з ювелірними мережами про відмову від дроблення бізнесу
Підприємець отримав значну суму штрафу за продаж ювелірних виробів з порушенням вимог законодавства / Depositphotos

За результатами податкової перевірки понад 800 тис. грн штрафу загрожує підприємцю за продаж ювелірних виробів без застосування касових апаратів та обліку товару.

Державна податкова служба України.

Під час фактичної перевірки суб’єкта господарювання, який займається виготовленням та реалізацією ювелірних виробів із дорогоцінних металів і каміння, встановлено одразу кілька порушень. Зокрема, продаж здійснювався без застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО), а частина товару взагалі не була відображена в обліку.

Державна податкова служба нагадує вимоги для підприємців, які не платять ПДВ: використання касових апаратів та ведення обліку товарів є обов’язковими для певних видів бізнесу. До цього переліку входять:

  • продаж технічно складних побутових товарів, які потребують гарантійного ремонту; 
  • продаж ліків та медичних виробів; 
  • продаж ювелірних виробів із дорогоцінних металів та каміння.

Підприємці мають вести облік запасів та продавати лише ті товари, які занесені до відповідних документів. У податковій наголошують: "Звертаємо увагу платників податків, що лише неухильне дотримання вимог чинного законодавства України захистить їх від негативних наслідків".

Нагадаємо, від початку 2026 року торгівці ювелірними виробами в Івано-Франківській області сплатили до бюджету понад 17,3 млн грн штрафних санкцій. Масштабні перевірки виявили систематичні порушення податкового законодавства, серед яких — приховування реальних прибутків та нелегальне працевлаштування.

Автор:
Тетяна Ковальчук