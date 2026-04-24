Податкова може анулювати майже 3000 ліцензій на продаж підакцизних товарів: яка причина

алкоголь, бутилка, магазин, чоловік
Податкова проводить проводить перевірки бізнесу, що здійснює торгівлю підакцизними товарами / Freepik

Державна податкова служба регулярно проводить перевірки бізнесу, що здійснює роздрібну торгівлю підакцизними товарами. У центрі уваги — дотримання вимог щодо рівня мінімальної заробітної плати. Підприємці, які ігнорують ці норми, ризикують втратити до 3 тисяч ліцензій.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о. голови ДПСУ Леся Карнаух.

"ДПС постійно моніторить чи дотримується бізнес цих вимог. У лютому – березні 2026 року підтверджено ризики одразу у майже 6,6 тисячі суб’єктів господарювання. Три місяці поспіль вони ігнорували встановлені вимоги. А це пряма підстава для припинення дії ліцензії", – зазначила очільниця ДПС. 

З жовтня 2025 року для ліцензіатів, що торгують алкоголем, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет, встановлені такі вимоги:

  • у межах та на відстані 50 км від обласних центрів: виплати мають складати 2 розміри мінімальної зарплати (17 294 грн у 2026 році); 
  • поза вказаними межами за умови площі залів менше 500 кв. м: 1,5 розміри мінімальної зарплати (12 970,5 грн у 2026 році).

Результати роботи податкової служби:

  • проведено 1,5 тисячі фактичних перевірок; 
  • охоплено 23% ліцензіатів із підтвердженими ризиками; 
  • припинено або перебуває в процесі анулювання понад 2,9 тисячі ліцензій.

Окрім зарплатних питань, податківці виявляють:

  • продаж товарів без акцизних марок; 
  • реалізацію підробок; 
  • порушення ціноутворення; 
  • невидачу фіскальних чеків та роботу без РРО/ПРРО.

За ці правопорушення накладено майже 17 млн грн штрафів. Загалом кількість ліцензіатів на ринку зменшилася майже на 3 тисячі — з 56,1 тисячі до 52,9 тисячі. На 8 тисяч зменшилася і кількість ліцензій – з 167,2 тис. до 158,6 тис.

"Постійна комунікація ДПС з бізнесом має позитивний результат – бізнес дотримується встановлених вимог. Працювати прозоро та чесно, сплачувати реальну зарплату набагато вигідніше, ніж ризикувати ліцензією", – підсумувала глава податкової служби.

Раніше повідомлялося, що за результатами податкової перевірки понад 800 тис. грн штрафу загрожує підприємцю за продаж ювелірних виробів без застосування касових апаратів та обліку товару.

Автор:
Тетяна Ковальчук