Наследование имущества в гражданском браке: особенности процедуры

Чтобы получить наследство гражданского партнера, лучше иметь завещание, но есть и другой способ.

Согласно украинскому законодательству, женщина и мужчина, живущие вместе без официального брака, не имеют прав супругов, в частности права на наследство.

Это создает определенные трудности при наследовании имущества гражданского супруга, пишет Delo.ua со ссылкой на разъяснение Координационного центра по оказанию бесплатной правовой помощи.

Как унаследовать имущество гражданского мужа или жены

Унаследовать имущество партнера в гражданском браке можно, во-первых, по завещанию, подчеркивают юристы.

Во-вторых, в случае отсутствия завещания при некоторых обстоятельствах можно претендовать на имущество как наследник 4-й очереди. Это возможно при:

проживание одной семьей с наследодателем не менее 5 лет до открытия наследства

отсутствие брака с другим лицом.

Какие признаки проживания одной семьей

Установить факт совместного проживания партнер может в суде. Это можно доказать, если пара совместно проживала не менее 5 лет или есть цель установления факта, например наследство.

общие расходы и бюджет

общее питание

покупка имущества для совместного пользования

общие расходы на содержание жилья, ремонт

другие обстоятельства, свидетельствующие о реальности семейных отношений

Какие доказательства совместного проживания необходимо предоставить в суде

Чтобы доказать факт совместного проживания, супруги должны подать в суд все факты доказательства, что могут доказать отношения в формате супругов.

Инфографика: центр по оказанию бесплатной правовой помощи

В частности, это могут быть:

свидетельские показания;

свидетельство о рождении общего ребенка;

справка с места жительства;

выписки о регистрации или вселении;

доказательства совместного приобретения имущества (чеки, квитанции, счета);

общие фотографии,

документ о прохождении обряда венчания,

переписка личного и делового характера.

Ранее Delo.ua писало о том, как поделить имущество, не доходя до суда.