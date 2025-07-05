Спадкування майна у цивільному шлюбі: особливості процедури

Щоб отримати спадщину цивільного партнера, краще мати заповіт, проте є й інший спосіб.

Згідно з українським законодавством, жінка і чоловік, які живуть разом без офіційного шлюбу, не мають прав подружжя, зокрема права на спадщину.

Це створює певні труднощі при спадкуванні майна цивільного чоловіка чи дружини, пише Delo.ua з посиланням на роз'яснення Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги.

Як успадкувати майно цивільного чоловіка або дружини

Упадкувати майно партнера у цивільному шлюбі можна, по-перше, через заповіт, наголошують юристи.

По-друге, у випадку відсутності заповіту, за деяких обставин можна претендувати на майно як спадкоємець 4-ї черги. Це можливо за умови:

проживання однією сім’єю зі спадкодавцем не менше 5 років до відкриття спадщини

відсутності шлюбу з іншою особою.

Які ознаки проживання однією сім’єю

Встановити факт спільного проживання партнер може у суді. Це можна довести, якщо пара спільно проживала не менше 5 років або є мета встановлення факту, наприклад, спадщина.

Ознаки проживання однією сім'єю:

спільні витрати та бюджет

спільне харчування

купівля майна для спільного користування

спільні витрати на утримання житла, ремонт

інші обставини, які засвідчують реальність сімейних відносин

Інфографіка: центр з надання безоплатної правової допомоги

Які докази спільного проживання потрібно надати в суді

Щоб довести факт спільного проживання, чоловік чи дружина мають подати до суду усі факти до докази, що можуть довести стосунки у форматі подружжя.

Інфографіка: центр з надання безоплатної правової допомоги

Зокрема, це можуть бути:

показання свідків;

свідоцтво про народження спільної дитини;

довідка з місця проживання;

виписки про реєстрацію або вселення;

докази спільного придбання майна (чеки, квитанції, рахунки тощо);

спільні фотографії,

документ про проходження обряду вінчання,

листування особистого та ділового характеру.

Раніше Delo.ua писало про те, як поділити майно не доходячи до суду.