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Спадкування майна у цивільному шлюбі: особливості процедури
Щоб отримати спадщину цивільного партнера, краще мати заповіт, проте є й інший спосіб.
Згідно з українським законодавством, жінка і чоловік, які живуть разом без офіційного шлюбу, не мають прав подружжя, зокрема права на спадщину.
Це створює певні труднощі при спадкуванні майна цивільного чоловіка чи дружини, пише Delo.ua з посиланням на роз'яснення Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги.
Як успадкувати майно цивільного чоловіка або дружини
Упадкувати майно партнера у цивільному шлюбі можна, по-перше, через заповіт, наголошують юристи.
По-друге, у випадку відсутності заповіту, за деяких обставин можна претендувати на майно як спадкоємець 4-ї черги. Це можливо за умови:
- проживання однією сім’єю зі спадкодавцем не менше 5 років до відкриття спадщини
- відсутності шлюбу з іншою особою.
Які ознаки проживання однією сім’єю
Встановити факт спільного проживання партнер може у суді. Це можна довести, якщо пара спільно проживала не менше 5 років або є мета встановлення факту, наприклад, спадщина.
Ознаки проживання однією сім'єю:
- спільні витрати та бюджет
- спільне харчування
- купівля майна для спільного користування
- спільні витрати на утримання житла, ремонт
- інші обставини, які засвідчують реальність сімейних відносин
Які докази спільного проживання потрібно надати в суді
Щоб довести факт спільного проживання, чоловік чи дружина мають подати до суду усі факти до докази, що можуть довести стосунки у форматі подружжя.
Зокрема, це можуть бути:
- показання свідків;
- свідоцтво про народження спільної дитини;
- довідка з місця проживання;
- виписки про реєстрацію або вселення;
- докази спільного придбання майна (чеки, квитанції, рахунки тощо);
- спільні фотографії,
- документ про проходження обряду вінчання,
- листування особистого та ділового характеру.
Раніше Delo.ua писало про те, як поділити майно не доходячи до суду.