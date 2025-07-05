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Спадкування майна у цивільному шлюбі: особливості процедури

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Згідно з законом, єлише два способи спадкування майна у цивільному шлюбі. / Depositphotos

Щоб отримати спадщину цивільного партнера, краще мати заповіт, проте є й інший спосіб.

Згідно з українським законодавством, жінка і чоловік, які живуть разом без офіційного шлюбу, не мають прав подружжя, зокрема права на спадщину.

Це створює певні труднощі при спадкуванні майна цивільного чоловіка чи дружини, пише Delo.ua з посиланням на роз'яснення Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги.

Як успадкувати майно цивільного чоловіка або дружини

Упадкувати майно партнера у цивільному шлюбі можна, по-перше, через заповіт, наголошують юристи.

По-друге, у випадку відсутності заповіту, за деяких обставин можна претендувати на майно як спадкоємець 4-ї черги. Це можливо за умови:

  • проживання однією сім’єю зі спадкодавцем не менше 5 років до відкриття спадщини
  • відсутності шлюбу з іншою особою.

Які ознаки проживання однією сім’єю

Встановити факт спільного проживання партнер може у суді. Це можна довести, якщо пара спільно проживала не менше 5 років або є мета встановлення факту, наприклад, спадщина.

Ознаки проживання однією сім'єю:

  • спільні витрати та бюджет
  • спільне харчування
  • купівля майна для спільного користування
  • спільні витрати на утримання житла, ремонт
  • інші обставини, які засвідчують реальність сімейних відносин
Фото 2 — Спадкування майна у цивільному шлюбі: особливості процедури
Інфографіка: центр з надання безоплатної правової допомоги

Які докази спільного проживання потрібно надати в суді

Щоб довести факт спільного проживання, чоловік чи дружина мають подати до  суду усі факти до докази, що можуть довести стосунки у форматі подружжя.

Фото 3 — Спадкування майна у цивільному шлюбі: особливості процедури
Інфографіка: центр з надання безоплатної правової допомоги

Зокрема, це можуть бути:

  • показання свідків; 
  • свідоцтво про народження спільної дитини;
  • довідка з місця проживання;
  • виписки про реєстрацію або вселення; 
  • докази спільного придбання майна (чеки, квитанції, рахунки тощо); 
  • спільні фотографії,
  • документ про проходження обряду вінчання,
  • листування особистого та ділового характеру.

Раніше Delo.ua писало про те, як поділити майно не доходячи до суду.

Автор:
Леся Соловчук