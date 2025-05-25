Наследство и наследники. Как разделить имущество не доходя до суда

Процедура наследования в Украине осуществляется двумя путями – по завещанию или по закону.

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При отсутствии завещания, согласно ст. 1278 Гражданского кодекса Украины, доли каждого наследника по наследству равны, если наследодатель в завещании сам не распределил наследство между ними. Каждый из наследников имеет право на выделение его доли в натуре.

При распределении такого наследия необходимо применять нормы, регулирующие соответствующие правоотношения общей долевой собственности (п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда от 30.05.2008 № 7 "О судебной практике по делам о наследовании"), сообщает Delo.ua со ссылкой на разъяснение Минюста.

В то же время наследники могут изменить размер доли движимого имущества по устному соглашению между собой исходя из положений ст. 1267 кодекса. Относительно недвижимого имущества или транспортных средств размер доли по наследству кого-то из них могут изменить по письменному соглашению между собой, удостоверенным нотариусом.

Кроме того, наследники могут заключить нотариально удостоверенный договор о разделе наследственного имущества, который должен заключаться до выдачи свидетельства о праве на наследство.

Кто имеет преимущественное право на наследственное имущество в натуре

Наследники, которые в течение не менее одного года до открытия наследства проживали вместе с наследодателем одной семьей, имеют преимущественное право перед другими наследниками на выделение им в натуре предметов обычной домашней обстановки и употребления в размере доли в принадлежащем им наследии, говорится в ст. 1279 кодекса.

Согласно ст. 3 Семейного кодекса Украины, семью составляют лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.

Если наследники не пришли к согласию, они могут решить вопрос в судебном порядке.

В случае возникновения спора между наследниками относительно выделения им в натуре предметов обычной домашней обстановки и обихода суд должен учитывать использование имущества одним из наследников, продолжительность такого пользования, назначение этих предметов, другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

Наследники, которые вместе с наследодателем были совладельцами имущества, имеют преимущественное право перед другими наследниками на выделение им в натуре этого имущества, в пределах их доли, если это не нарушает интересы других наследников, имеющих существенное значение.

Такой выдел может быть осуществлен наследниками по взаимному согласию путем заключения договора или (в случае спора) в судебном порядке. Если же невозможно выделить долю наследника в натуре, то наследственное имущество передается одному из наследников, а другим соответствующая денежная компенсация.

В целом ст. 183, 358, 364 ГКУ акцентируют внимание, что разделение недвижимого имущества, находящегося в общей долевой собственности, возможно, если каждой из сторон будет выделено недвижимое имущество, которое по размеру соответствует размеру долей совладельцев в праве собственности.

Если раздел технически возможен, но с отклонением от размера долей совладельцев, такой выдел можно произвести с изменением идеальных долей и присуждением денежной компенсации совладельцу, доля которого уменьшилась.

Наследие: как определяются очереди наследников

В кодексе предусмотрено 5 очередей наследников по закону:

первая очередь — это ближайший круг: дети наследодателя, другой из супругов, его переживший, и родители. Дети, рожденные не в зарегистрированном браке, имеют такие же права на наследство, как рожденные в браке;

— это ближайший круг: дети наследодателя, другой из супругов, его переживший, и родители. Дети, рожденные не в зарегистрированном браке, имеют такие же права на наследство, как рожденные в браке; вторая очередь — родные братья, сестры наследодателя, баба и дед как со стороны отца и матери;

— родные братья, сестры наследодателя, баба и дед как со стороны отца и матери; третья очередь — родные дядя и тетя наследодателя;

— родные дядя и тетя наследодателя; четвертая очередь — лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства;

— лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства; пятая очередь — другие родственники до шестой степени родства, родственники более близкой степени родства отстраняют от права наследования родственников дальнейшей степени.

Степень родства определяется по числу рождений, отдаляющих родственника от наследодателя. Рождение самого наследодателя не входит в это число.

Перераспределение наследия: тонкости процедуры

Если после истечения срока для принятия наследства и после распределения имущества его между наследниками наследство приняли другие наследники (ст. 1272 ГКУ), оно подлежит перераспределению между ними. Наследники имеют право требовать передачи им в натуре сохранившейся части имущества или уплаты компенсации.

Если имущество, на которое претендует наследник, пропустивший срок для принятия наследства, перешло как отумершее к территориальной общине и сохранилось, наследник вправе потребовать его передачи в натуре. В случае его продажи наследник имеет право на денежную компенсацию (ст. 1280 ГКУ).

Следует учитывать, что отказ от принятия наследства в пользу других наследников допускается только в течение срока принятия наследства.

По истечении этого срока доля по наследству не может быть увеличена по тем основаниям, что кто-либо из наследников отказывается от наследства в пользу других наследников (с письмо Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 16.05.2013 № 24-753/0/4-13 «О судебной практике рассмотрения гражданских дел о наследовании», разъясняет Минюст.

Ранее Delo.ua писало о том, чем отличаются договоры завещания и дарения и когда их лучше применять.

Также сообщалось о пяти случаях, когда наследник может потерять право на наследство.