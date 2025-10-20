Запланована подія 2

Названы самые популярные легковушки в частном и корпоративном секторах авторынка

авто
Toyota и Renault делят лидерство среди частных и корпоративных покупателей / Depositphotos

С января по сентябрь 2025 года украинский автопарк пополнили около 53 тысяч новых легковых автомобилей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Из этого количества 69% машин было приобретено частными покупателями, а 31% - юридическими лицами.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, продажи в частном сегменте выросли на 5%, тогда как в корпоративном — наоборот, уменьшились на 10%.

Топ-5 самых популярных новых авто среди частных покупателей:

  • Toyota RAV4 - 1 988 ед.
  • BYD Song Plus - 1 950 ед.
  • Volkswagen ID.Unyx - 1 538 ед.
  • Hyundai Tucson - 1 451 ед.
  • Renault Duster - 1 264 ед.

Частные клиенты все чаще выбирают гибридные и электрические модели, в частности, благодаря увеличению сети зарядных станций и налоговым преимуществам для электрокаров.

Топ-5 моделей в корпоративном секторе:

  • Renault Duster - 2 599 ед.
  • Skoda Octavia - 729 ед.
  • Toyota Prado - 551 ед.
  • Skoda Kodiaq - 533 ед.
  • Toyota RAV4 - 516 ед

В сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено более 6,8 тысяч новых авто.

Автор:
Татьяна Гойденко