Названы самые популярные легковушки в частном и корпоративном секторах авторынка
С января по сентябрь 2025 года украинский автопарк пополнили около 53 тысяч новых легковых автомобилей.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Из этого количества 69% машин было приобретено частными покупателями, а 31% - юридическими лицами.
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, продажи в частном сегменте выросли на 5%, тогда как в корпоративном — наоборот, уменьшились на 10%.
Топ-5 самых популярных новых авто среди частных покупателей:
- Toyota RAV4 - 1 988 ед.
- BYD Song Plus - 1 950 ед.
- Volkswagen ID.Unyx - 1 538 ед.
- Hyundai Tucson - 1 451 ед.
- Renault Duster - 1 264 ед.
Частные клиенты все чаще выбирают гибридные и электрические модели, в частности, благодаря увеличению сети зарядных станций и налоговым преимуществам для электрокаров.
Топ-5 моделей в корпоративном секторе:
- Renault Duster - 2 599 ед.
- Skoda Octavia - 729 ед.
- Toyota Prado - 551 ед.
- Skoda Kodiaq - 533 ед.
- Toyota RAV4 - 516 ед
В сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено более 6,8 тысяч новых авто.