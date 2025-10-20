Які найпопулярніші легковики в приватному та корпоративному секторах авторинку

З січня по вересень 2025 року український автопарк поповнили майже 53 тисячі нових легкових автомобілів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Із цієї кількості 69% машин було придбано приватними покупцями, а 31% — юридичними особами.

У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року продажі в приватному сегменті зросли на 5%, тоді як у корпоративному — навпаки, зменшилися на 10%.

Топ-5 найпопулярніших нових авто серед приватних покупців:

Toyota RAV4 — 1 988 од.

BYD Song Plus — 1 950 од.

Volkswagen ID.Unyx — 1 538 од.

Hyundai Tucson — 1 451 од.

Renault Duster — 1 264 од.

Приватні клієнти дедалі частіше обирають гібридні та електричні моделі, зокрема завдяки збільшенню мережі зарядних станцій і податковим перевагам для електрокарів.

Топ-5 моделей у корпоративному секторі:

Renault Duster — 2 599 од.

Skoda Octavia — 729 од.

Toyota Prado — 551 од.

Skoda Kodiaq — 533 од.

Toyota RAV4 — 516 од

Додамо, у вересні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.