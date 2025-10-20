Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

+0,10

EUR

48,76

+0,24

Готівковий курс:

USD

41,80

41,70

EUR

49,00

48,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Які найпопулярніші легковики в приватному та корпоративному секторах авторинку

авто
Toyota і Renault ділять лідерство серед приватних і корпоративних покупців / Depositphotos

З січня по вересень 2025 року український автопарк поповнили майже 53 тисячі нових легкових автомобілів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Із цієї кількості 69% машин було придбано приватними покупцями, а 31% — юридичними особами.

У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року продажі в приватному сегменті зросли на 5%, тоді як у корпоративному — навпаки, зменшилися на 10%.

Топ-5 найпопулярніших нових авто серед приватних покупців:

  • Toyota RAV4 — 1 988 од.
  • BYD Song Plus — 1 950 од.
  • Volkswagen ID.Unyx — 1 538 од.
  • Hyundai Tucson — 1 451 од.
  • Renault Duster — 1 264 од.

Приватні клієнти дедалі частіше обирають гібридні та електричні моделі, зокрема завдяки збільшенню мережі зарядних станцій і податковим перевагам для електрокарів.

Топ-5 моделей у корпоративному секторі:

  • Renault Duster — 2 599 од.
  • Skoda Octavia — 729 од.
  • Toyota Prado — 551 од.
  • Skoda Kodiaq — 533 од.
  • Toyota RAV4 — 516 од

Додамо, у вересні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.

Автор:
Тетяна Гойденко