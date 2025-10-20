- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Які найпопулярніші легковики в приватному та корпоративному секторах авторинку
З січня по вересень 2025 року український автопарк поповнили майже 53 тисячі нових легкових автомобілів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Із цієї кількості 69% машин було придбано приватними покупцями, а 31% — юридичними особами.
У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року продажі в приватному сегменті зросли на 5%, тоді як у корпоративному — навпаки, зменшилися на 10%.
Топ-5 найпопулярніших нових авто серед приватних покупців:
- Toyota RAV4 — 1 988 од.
- BYD Song Plus — 1 950 од.
- Volkswagen ID.Unyx — 1 538 од.
- Hyundai Tucson — 1 451 од.
- Renault Duster — 1 264 од.
Приватні клієнти дедалі частіше обирають гібридні та електричні моделі, зокрема завдяки збільшенню мережі зарядних станцій і податковим перевагам для електрокарів.
Топ-5 моделей у корпоративному секторі:
- Renault Duster — 2 599 од.
- Skoda Octavia — 729 од.
- Toyota Prado — 551 од.
- Skoda Kodiaq — 533 од.
- Toyota RAV4 — 516 од
Додамо, у вересні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.