НБУ обновит процессы выпуска и продаж нумизматической продукции

НБУ
Актуализация процессов реализации нумизматической продукции НБУ / НБУ

Национальный банк анонсировал обновление процессов планирования, выпуска и реализации нумизматической продукции, инвестиционных монет и сопутствующих товаров. Этот шаг должен повысить эффективность работы НБУ и обеспечить более прозрачное взаимодействие с участниками рынка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Национального банка.

НБУ усовершенствует процессы работы с монетами

Национальный банк Украины планирует упорядочить ряд процессов, связанных с нумизматической продукцией и инвестиционными монетами.

В частности, предлагается:

  • уточнить термины и определения нумизматической продукции, а также ввести новые, в частности, относительно ее состояния;
  • определить порядок формирования, рассмотрения и утверждения плана выпуска нумизматической продукции, а также механизм внесения в него изменений и отбора тематик;
  • обновить правила реализации нумизматической продукции и инвестиционных монет, а именно:
    • отменить норму об обслуживании клиентов через прием онлайн-заказов (действовавшей до запуска интернет-магазина);
    • ввести для банков унифицированную форму квитанции для продажи продукции из недрагоценных металлов;
  • нормировать процедуру выкупа инвестиционных монет у граждан.

Соответствующие изменения закреплены в проекте постановления правления Национального банка "О внесении изменений в Инструкции об организации изготовления, выпуска в обращение и реализации памятных и инвестиционных монет Украины, сувенирной продукции Национального банка". Документ вынесен на общественное обсуждение.

О нумизматической продукции НБУ

Напомним, с целью повышения прозрачности и эффективности продаж нумизматической продукции через интернет-магазин, Национальный банк Украины с 3 февраля 2025 года  внедрил процесс верификации аккаунтов пользователей с помощью системы BankID НБУ.

Национальный банк открыл собственную нумизматическую программу для празднования юбилейных дат и памятных событий Украины и мира. Вся продукция производится на Банкнотно-монетном дворе НБУ.

Автор:
Ольга Опенько