НБУ оновить процеси випуску та продажу нумізматичної продукції

Національний банк анонсував оновлення процесів планування, випуску та реалізації нумізматичної продукції, інвестиційних монет і супутніх товарів. Цей крок має підвищити ефективність роботи НБУ та забезпечити більш прозору взаємодію з учасниками ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного банку.

НБУ вдосконалить процеси роботи з монетами

Національний банк України планує впорядкувати низку процесів, пов’язаних із нумізматичною продукцією та інвестиційними монетами.

Зокрема, пропонується:

уточнити терміни та визначення нумізматичної продукції, а також запровадити нові, зокрема щодо її стану;

визначити порядок формування, розгляду й затвердження плану випуску нумізматичної продукції, а також механізм внесення змін до нього й відбору тематик;

оновити правила реалізації нумізматичної продукції та інвестиційних монет, а саме: скасувати норму про обслуговування клієнтів через приймання онлайн-замовлень (яка діяла до запуску інтернет-магазину); запровадити для банків уніфіковану форму квитанції на продаж продукції з недорогоцінних металів;

унормувати процедуру викупу інвестиційних монет у громадян.

Відповідні зміни закріплені у проєкті постанови правління Національного банку України "Про внесення змін до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції Національного банку України". Документ винесено на громадське обговорення.

Про нумізматичну продукцію НБУ

Нагадаємо, з метою підвищення прозорості та ефективності продажу нумізматичної продукції через інтернет-магазин, Національний банк України з 3 лютого 2025 року впровадив процес верифікації облікових записів користувачів за допомогою Системи BankID НБУ.

Національний банк започаткував власну нумізматичну програму для відзначення ювілейних дат та пам'ятних подій України та світу. Вся продукція виготовляється на Банкнотно-монетному дворі НБУ.