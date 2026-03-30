НБУ оштрафовал финкомпанию "Смартивей Юкрейн" на 11,6 млн грн

Национальный банк Украины применил меры влияния к ООО "Смартивей Юкрейн" в виде штрафа и письменной оговорки за нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 30 марта 2026 года по результатам плановой инспекционной проверки, проведенной Департаментом инспектирования НБУ.

Штраф в размере 11,64 млн грн применен за нарушение требований ряда законов, в частности "О потребительском кредитовании", "О финансовых услугах и финансовых компаниях" и "Об организации формирования и обращения кредитных историй", а также подзаконных актов Национального банка по раскрытию информации и взаимодействию с потребителями, включая урегулирование просроченной.

Компания обязана уплатить штраф в течение одного месяца со дня вступления решения в силу.

Кроме того, НБУ применил к компании письменную оговорку за нарушение требований законодательства в сфере потребительского кредитования и нормативных актов по лицензированию и авторизации предоставлятелей финансовых услуг.

ООО "Смартивей Юкрейн" должно до 30 апреля 2026 года устранить выявленные нарушения и принять меры по недопущению их в дальнейшей деятельности.

Согласно законодательству, административные акты Национального банка вступают в силу с момента их доведения до сведения финансового учреждения, в частности путем отправки соответствующего решения по почте.

В то же время в начале года НБУ впервые обнародовал перечень значимых финансовых компаний, в который внесены 53 учреждения. Среди них есть и "Смартивей Юкрейн"