НБУ оштрафовал компанию "Смартивей Юкрейн" за превышение дневной процентной ставки

Национальный банк Украины применил к финансовой компании ООО "Смартивей Юкрейн" меру влияния в виде штрафа за нарушение требований по максимальному размеру дневной процентной ставки.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

Штраф наложен в минимальном размере – 765 тысяч грн.

По результатам безвыездного надзора НБУ нашел, что дневная процентная ставка в продуктах потребительского кредитования компании превышала максимальный уровень 1%, установленный законом "О потребительском кредитовании".

Соответствующее решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 3 ноября 2025 года.

Таким образом Национальный банк подтвердил готовность применять меры воздействия для защиты прав потребителей финансовых услуг и соблюдения законодательства.

Напомним, в начале октября НБУ применил штраф к компании Элит Финанс в размере 76,5 тыс. грн. Регулятор обнаружил, что финансовое учреждение нарушило требования нравственного поведения во взаимодействии с клиентами при урегулировании долгов.