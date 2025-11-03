Запланована подія 2

НБУ оштрафував фінкомпанію "Смартівей Юкрейн" за перевищення денної процентної ставки

НБУ
Національний банк України застосував до фінансової компанії ТОВ "Смартівей Юкрейн" захід впливу у вигляді штрафу за порушення вимог щодо максимального розміру денної процентної ставки. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Штраф накладено в мінімальному розмірі — 765 тисяч грн.

За результатами безвиїзного нагляду НБУ виявив, що денна процентна ставка у продуктах споживчого кредитування компанії перевищувала максимальний рівень 1%, встановлений законом "Про споживче кредитування".

Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 3 листопада 2025 року.

Таким чином, Національний банк підтвердив готовність застосовувати заходи впливу для захисту прав споживачів фінансових послуг та дотримання законодавства.

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Смартівей Юкрейн" зареєстровано сім років тому. Її кінцевим бенефіціаром є Валерій Муратов.

Нагадаємо, на початку жовтня НБУ застосував штраф до компанії “Еліт Фінанс” у розмірі 76,5 тис. грн. Регулятор виявив, що фінансова установа порушила вимоги етичної поведінки у взаємодії з клієнтами під час врегулювання боргів.

Автор:
Тетяна Гойденко