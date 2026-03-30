НБУ оштрафував фінкомпанію "Смартівей Юкрейн" на 11,6 млн грн

Національний банк України застосував заходи впливу до ТОВ "Смартівей Юкрейн" у вигляді штрафу та письмового застереження за порушення законодавства у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 30 березня 2026 року за результатами планової інспекційної перевірки, проведеної Департаментом інспектування НБУ.

Штраф у розмірі 11,64 млн грн застосовано за порушення вимог низки законів, зокрема "Про споживче кредитування", "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та "Про організацію формування та обігу кредитних історій", а також підзаконних актів Національного банку щодо розкриття інформації та взаємодії зі споживачами, включно з врегулюванням простроченої заборгованості.

Компанія зобов’язана сплатити штраф упродовж одного місяця з дня набрання чинності рішенням.

Окрім цього, НБУ застосував до компанії письмове застереження за порушення вимог законодавства у сфері споживчого кредитування та нормативних актів щодо ліцензування і авторизації надавачів фінансових послуг.

ТОВ "Смартівей Юкрейн" має до 30 квітня 2026 року усунути виявлені порушення та вжити заходів для недопущення їх у подальшій діяльності.

Відповідно до законодавства, адміністративні акти Національного банку набирають чинності з моменту їх доведення до відома фінансової установи, зокрема шляхом надсилання відповідного рішення поштою.

Водночас на початку року НБУ вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній, до якого внесені 53 установи. Серед них є і "Смартівей Юкрейн"

Автор:
Тетяна Гойденко