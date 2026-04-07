НБУ применил меры влияния к финансовой компании "Мотус Анте"

НБУ применил меры влияния к финансовой компании / Depositphotos

Национальный банк Украины применил меру влияния к ООО Финансовая компания "Мотус Анте", обязав учреждение устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с законодательством.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 6 апреля 2026 года. Причиной стало непредставление компанией запрашиваемой информации, объяснений и документов в установленные сроки.

Согласно требованиям регулятора финансовая компания должна исправить нарушения до 5 мая 2026 года. Речь идет о приведении деятельности в полное соответствие с действующим законодательством Украины.

В НБУ напомнили, что такие административные акты вступают в силу с момента их официального доведения до сведения учреждения — через почтовое или электронное сообщение по закону об административной процедуре.

Регулятор подчеркивает, что соблюдение требований к раскрытию информации является ключевым элементом прозрачности работы финансовых учреждений и эффективного надзора за рынком небанковских услуг.

Отметим, что в марте НБУ оштрафовал пять страховых компаний за недостоверную отчетность.

Автор:
Татьяна Гойденко