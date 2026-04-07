НБУ застосував заходи впливу до фінансової компанії "Мотус Анте"

НБУ
НБУ застосував заходи впливу до фінансової компанії / Depositphotos

Національний банк України застосував захід впливу до ТОВ “Фінансова компанія "Мотус Анте", зобов’язавши установу усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до законодавства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 6 квітня 2026 року. Причиною стало неподання компанією запитуваної інформації, пояснень і документів у встановлені строки.

Відповідно до вимог регулятора, фінансова компанія має виправити порушення до 5 травня 2026 року. Йдеться про приведення діяльності у повну відповідність до чинного законодавства України.

У НБУ нагадали, що такі адміністративні акти набирають чинності з моменту їх офіційного доведення до відома установи — через поштове або електронне повідомлення, згідно із законом про адміністративну процедуру.

Регулятор підкреслює, що дотримання вимог щодо розкриття інформації є ключовим елементом прозорості роботи фінансових установ та ефективного нагляду за ринком небанківських послуг.

Зауважимо, у березні НБУ оштрафував п’ять страхових компаній за недостовірну звітність.

Автор:
Тетяна Гойденко