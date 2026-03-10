НБУ оштрафував п’ять страхових компаній за недостовірну звітність

Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти страхових компаній через порушення вимог законодавства у сфері небанківських фінансових послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 9 березня за результатами безвиїзного нагляду.

Порушення пов’язані з поданням до регулятора регуляторної звітності з недостовірними даними, що суперечить правилам складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг.

Штраф у 259,4 тис. грн накладено на страхову компанію "Бусін".

Ще чотири компанії отримали штрафи по 129,7 тис. грн кожна:

"Аско ДС",

"Страхові гарантії України",

"Колоннейд Україна",

"Сузір’я".

Страхові компанії повинні сплатити штрафи протягом місяця після набрання рішеннями чинності.

Відповідно до законодавства, адміністративні акти Національного банку набирають чинності з моменту доведення їх до відома компаній. Днем такого повідомлення вважається дата надсилання відповідного рішення.

