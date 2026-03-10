Запланована подія 2

Новини
НБУ оштрафував п’ять страхових компаній за недостовірну звітність

Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти страхових компаній через порушення вимог законодавства у сфері небанківських фінансових послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 9 березня за результатами безвиїзного нагляду.

Порушення пов’язані з поданням до регулятора регуляторної звітності з недостовірними даними, що суперечить правилам складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг.

Штраф у 259,4 тис. грн накладено на страхову компанію "Бусін".

Ще чотири компанії отримали штрафи по 129,7 тис. грн кожна:

  • "Аско ДС",
  • "Страхові гарантії України",
  • "Колоннейд Україна",
  • "Сузір’я".

Страхові компанії повинні сплатити штрафи протягом місяця після набрання рішеннями чинності.

Відповідно до законодавства, адміністративні акти Національного банку набирають чинності з моменту доведення їх до відома компаній. Днем такого повідомлення вважається дата надсилання відповідного рішення.

Додамо, у лютому НБУ застосував заходи впливу до одного банку та трьох небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, спрямованого на запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Автор:
Тетяна Гойденко