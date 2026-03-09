Запланована подія 2

НБУ оштрафував А-Банк за порушення етичних норм

НБУ
Етичні порушення банку Суркісів призвели до штрафу / НБУ

Національний банк  застосував до АТ “Акцент-Банк” (А-Банк) штраф у розмірі 51 тис. грн за порушення вимог етичної поведінки при врегулюванні простроченої заборгованості. 

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Нацбанк оштрафував Акцент-Банк

Захід було застосовано за результатами безвиїзного нагляду за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг. НБУ виявив, що банк не дотримувався встановлених вимог щодо взаємодії з клієнтами під час врегулювання простроченої заборгованості.

Порушення стосувалося норм, закріплених статтею 25 Закону України "Про споживче кредитування", які визначають правила етичної взаємодії банку зі споживачами.

Рішення про застосування штрафу ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків і оверсайта платіжної інфраструктури 9 березня 2026 року.

Що відомо про банк

Згідно з даними YouControl, юридична особа АТ "А-Банк" було зареєстровано в 1992 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 2,12 млрд грн.

Основними співвласниками банку з 2015 року є брати Григорій і Ігор Суркіси та їхні доньки. Раніше банк належав ПриватБанку. У 2015 році вони придбали 96.6% акцій у власників ПриватБанку.

Автор:
Ольга Опенько