Категория
Новости
НБУ оштрафовал А-Банк за нарушение этических норм

НБУ
Этические нарушения банка Суркисов привели к штрафу / НБУ

Национальный банк применил к АО Акцент-Банк (А-Банк) штраф в размере 51 тыс. грн за нарушение требований нравственного поведения при урегулировании просроченной задолженности.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк оштрафовал Акцент-Банк

Мероприятие было применено по результатам безвыездного надзора за соблюдением законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг. НБУ обнаружил, что банк не соблюдал установленные требования по взаимодействию с клиентами при урегулировании просроченной задолженности.

Нарушение касалось норм, закрепленных статьей 25 Закона Украины "О потребительском кредитовании", определяющих правила нравственного взаимодействия банка с потребителями.

Решение о применении штрафа принял Комитет по надзору и регулированию деятельности банков и оверсайта платежной инфраструктуры 9 марта 2026 года.

Что известно о банке

Согласно данным YouControl, юридическое лицо АО "А-Банк" было зарегистрировано в 1992 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 2,12 млрд. грн.

Основными совладельцами банка с 2015 года есть братья Григорий и Игорь Суркисы и их дочери. Раньше банк принадлежал ПриватБанку. В 2015 году они приобрели 96.6% акций у владельцев ПриватБанка.

Автор:
Ольга Опенько