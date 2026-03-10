- Категория
НБУ оштрафовал пять страховых компаний за недостоверную отчетность
Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти страховым компаниям из-за нарушения требований законодательства в сфере небанковских финансовых услуг.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.
Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 9 марта по результатам безвыездного надзора.
Нарушения связаны с представлением в регулятор регуляторной отчетности с недостоверными данными, что противоречит правилам составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг.
Штраф в 259,4 тыс. грн наложен на страховую компанию "Бусин".
Еще четыре компании получили штрафы по 129,7 тыс. грн.
- "Аско ДС",
- "Страховые гарантии Украины",
- "Колоннейд Украина",
- "Созвездие".
Страховые компании должны уплатить штрафы в течение месяца после вступления решения в силу.
Согласно законодательству, административные акты Национального банка вступают в силу с момента доведения их до сведения компаний. Днем такого уведомления считается дата отправки соответствующего решения.
Добавим, в феврале НБУ применил меры влияния к одному банку и трем небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, направленного на предотвращение отмывания средств, финансирование терроризма и распространение оружия массового уничтожения.