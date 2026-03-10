НБУ оштрафовал пять страховых компаний за недостоверную отчетность

Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти страховым компаниям из-за нарушения требований законодательства в сфере небанковских финансовых услуг.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 9 марта по результатам безвыездного надзора.

Нарушения связаны с представлением в регулятор регуляторной отчетности с недостоверными данными, что противоречит правилам составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг.

Штраф в 259,4 тыс. грн наложен на страховую компанию "Бусин".

Еще четыре компании получили штрафы по 129,7 тыс. грн.

"Аско ДС",

"Страховые гарантии Украины",

"Колоннейд Украина",

"Созвездие".

Страховые компании должны уплатить штрафы в течение месяца после вступления решения в силу.

Согласно законодательству, административные акты Национального банка вступают в силу с момента доведения их до сведения компаний. Днем такого уведомления считается дата отправки соответствующего решения.

Добавим, в феврале НБУ применил меры влияния к одному банку и трем небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, направленного на предотвращение отмывания средств, финансирование терроризма и распространение оружия массового уничтожения.