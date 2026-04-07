НБУ продолжил отбор на должность главы Национального депозитария Украины

Национальный банк Украины как мажоритарный акционер ПАО "Национальный депозитарий Украины" сообщил о продлении срока приема заявок от кандидатов на должность председателя правления ПАО "НГУ". Новый конечный срок подачи документов установлен до 22 апреля 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Решение о продолжении конкурса принял наблюдательный совет ПАО "НДУ" с целью привлечения более широкого круга претендентов и обеспечения прозрачного и конкурентного отбора. Соответствующее решение принято 30 марта 2026 года.

Кандидаты на должность должны отвечать требованиям к руководителям профессиональных участников рынка капитала, обладать высокими лидерскими и управленческими компетенциями, а также глубоко понимать принципы функционирования рынков капитала. Отдельно соискатели должны представить видение стратегического развития организации в среднесрочной перспективе во время собеседования.

Конкурсный отбор будет проходить в два этапа. На первом этапе кандидаты представляют документы, после чего на втором этапе с отобранными участниками проводятся собеседования. Рекомендации по кандидатуре для рассмотрения на общем собрании акционеров будет формировать наблюдательный совет ПАО "НДУ".

Окончательное решение о назначении председателя правления будет принимать общее собрание акционеров.

Напомним, 5 мая 2021 года наблюдательный совет НГУ во время рейтингового голосования избрал Алексея Юдина победителем конкурсного отбора кандидатов на должность председателя Правления ПАО НГУ.