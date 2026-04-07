НБУ продовжив відбір на посаду голови Національного депозитарію України

Національний банк України як мажоритарний акціонер ПАТ "Національний депозитарій України" повідомив про продовження строку прийому заявок від кандидатів на посаду голови правління ПАТ "НДУ". Новий кінцевий термін подання документів встановлено до 22 квітня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Рішення про продовження конкурсу ухвалила наглядова рада ПАТ "НДУ" з метою залучення ширшого кола претендентів і забезпечення прозорого та конкурентного відбору. Відповідне рішення було прийнято 30 березня 2026 року.

Кандидати на посаду мають відповідати вимогам до керівників професійних учасників ринку капіталу, володіти високими лідерськими та управлінськими компетенціями, а також мати глибоке розуміння принципів функціонування ринків капіталу. Окремо претенденти повинні представити бачення стратегічного розвитку організації у середньостроковій перспективі під час співбесіди.

Конкурсний відбір проходитиме у два етапи. На першому етапі кандидати подають документи, після чого на другому етапі з відібраними учасниками проводяться співбесіди. Рекомендації щодо кандидатури для розгляду на загальних зборах акціонерів формуватиме наглядова рада ПАТ "НДУ".

Остаточне рішення про призначення голови правління ухвалюватимуть загальні збори акціонерів.

Нагадаємо, 5 травня 2021 року наглядова рада НДУ під час рейтингового голосування обрала Олексія Юдіна переможцем конкурсного відбору кандидатів на посаду голови Правління ПАТ НДУ.