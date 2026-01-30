НБУ расширил лицензию страховой компании: что известно

Национальный банк Украины согласовал расширение лицензии страховой компании “Схід -Захід”, предоставив ей право осуществлять страхование ответственности перед третьими лицами.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы НБУ.

НБУ расширил лицензию страховщику

Решение было принято на основании заявления компании. Оно предусматривает предоставление разрешения на расширение лицензии по классу страхования 13 – "Страхование другой ответственности (кроме определенной в классах 10, 11, 12)".

В частности, речь идет о страховании ответственности перед третьими лицами, за исключением ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен в результате ядерного инцидента. Деятельность по этому виду страхования будет осуществляться с учетом ограничений и особенностей, позволяющих применять упрощенный подход для расчета капитала платежеспособности и минимального капитала.

Согласно отчетности страховой компании "Схід -Захід" за девять месяцев 2025 года, основную часть страховых платежей – 99% – обеспечили физические лица, тогда как доля юридических лиц составляла 1%. Ключевым направлением деятельности компании остается страхование имущества, за исключением страхования сельскохозяйственной продукции, которое формирует 99% страхового портфеля.

За указанный период объем страховых премий составил 12,8 млн грн, а страховые резервы - 9,6 млн грн. В то же время, объем страховых выплат за девять месяцев 2025 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Что известно о страховщике?

Согласно данным Opendatbot, юридическое лицо ОДО СК "Схід -Захід" было зарегистрировано в 2005 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 37,6 млн грн.

Основным направлением деятельности компании является осуществление других видов страхования, за исключением страхования жизни. Кроме того, компания ведет деятельность в сфере перестрахования, а также сотрудничает со страховыми агентами и брокерами.

Руководителем компании является Александр Лапинский.

Владельцами страховой компании Олег Черняк и Евгений Бастрыкин. Олег Черняк владеет контрольным пакетом в уставном капитале компании и является ее конечным бенефициарным собственником. Доля Евгения Бастрыкина в уставном капитале миноритарна.

Кто такие страховщики?

Страховщики — это юридические или физические лица, которые предоставляют страховые услуги, то есть заключают страховые договоры и берут на себя финансовую ответственность за возмещение убытков или выплату страховых сумм при наступлении определенных событий.

Проще: страховщик – это компания или организация, которая продает страховые полисы и выплачивает деньги клиентам, когда случается событие, на которое оформлено страхование.

Основные виды деятельности:

Страхование имущества (квартир, автомобилей, предприятий).

Страхование жизни и здоровья.

Страхование ответственности (например, медицинской или профессиональной).

Страхование рисков на предпринимательскую деятельность.

Страховщики также инвестируют полученные взносы, чтобы покрывать будущие выплаты и получать доход.

Напомним, НБУ оштрафовал страховку - ЧАО "Украинская транспортная страховая компания" на 64 000 грн за несвоевременное представление отчетности в соответствии с правилами НБУ.