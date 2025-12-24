Нацбанк пересмотрел правила платежеспособности страховщиков

Национальный банк Украины внес изменения в требования по обеспечению платежеспособности и инвестиционной деятельности страховщиков, приведя их в соответствие с новым законом Украины "О рейтинговании", который вступает в силу с 1 января 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Новые требования к платежеспособности страховщиков

В частности, предусмотрена возможность использования в Украине публичных кредитных рейтингов, определенных авторизованными рейтинговыми агентствами, основанными в иностранных государствах.

Вступающий в силу с 1 января 2026 года Закон "О рейтинговании" устанавливает процедуру авторизации рейтинговых агентств, планирующих определять публичные кредитные рейтинги в Украине, а также позволяет применять кредитные рейтинги иностранных агентств после их авторизации в Украине.

Документ также предусматривает годовой переходный период для использования действующих рейтингов эмитентов отдельных ценных бумаг. Кроме того, уточнен ряд положений с целью обеспечения их однозначного применения на практике.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 22 декабря 2025 года № 154, которое вступает в силу 1 января 2026 года.

При необходимости я могу дополнительно сократить текст или адаптировать под формат новостной ленты.

Напомним, НБУ обновил порядок внесения и исключения платежных систем, их участников, технологических операторов и коммерческих агентов в Реестр платежной инфраструктуры.