Нацбанк переглянув правила платоспроможності страховиків

Національний банк України вніс зміни до вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховиків, привівши їх у відповідність до нового закону України “Про рейтингування”, який набирає чинності з 1 січня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Нові вимоги до платоспроможності страховиків

Зокрема, передбачено можливість використання в Україні публічних кредитних рейтингів, визначених авторизованими рейтинговими агентствами, заснованими в іноземних державах.

Закон "Про рейтингування", який набирає чинності з 1 січня 2026 року, встановлює процедуру авторизації рейтингових агентств, що планують визначати публічні кредитні рейтинги в Україні, а також дозволяє застосовувати кредитні рейтинги іноземних агентств після їх авторизації в Україні.

Документом також передбачено річний перехідний період для використання чинних рейтингів емітентів окремих цінних паперів. Окрім цього, уточнено низку положень з метою забезпечення їх однозначного застосування на практиці.

Відповідні зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2025 року № 154, яка набирає чинності з 1 січня 2026 року.

