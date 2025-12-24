Дві фінустанови залишилися без ліцензій НБУ: що відомо

Національний банк України за власними заявами установ відкликав ліцензії у двох небанківських фінансових компаній та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Національний банк України відкликав ліцензії у двох небанківських фінансових установ на підставі поданих ними заяв.

Йдеться про такі компанії:

ТОВ "ФК “Дніпрофінансгруп”, яке здійснювало діяльність з факторингу;

ПТ "ТОВ "Климко" і компанія "Ломбард Капітал" , що надавало кошти та банківські метали у кредит у формі ломбардних кредитів.

Відповідно до пункту 826 глави 76 розділу XII Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності, затвердженого постановою Правління НБУ від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), зазначені установи виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензій на надання фінансових послуг.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 19 грудня 2025 року.

Що відомо про компанії?

Згідно з даними YouContol, юридична особа ТОВ "ФК "Дніпрофінансгруп" зареєстровано в 2016 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 10,77 млн грн.

Основний вид діяльності: Надання інших фінансових послуг, не пов’язаних зі страхуванням та пенсійним забезпеченням.

Додаткові види діяльності:

здійснення інших видів грошового посередництва;

надання послуг фінансового лізингу;

провадження інших видів кредитування.

За потреби можу зробити більш діловий або довідковий варіант.

Бенефіцірний власник - Бруякін Вадим.

Згідно з даними YouControl, юридична особа ПТ "Ломбард Капітал" було зареєстровано в 2004 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 10,42 грн млн.

Основним видом діяльності є надання інших видів кредитування.

Бенефіцірний власник - Приходько Олена.

Нагадаємо, НБУ оновив порядок внесення та виключення платіжних систем, їх учасників, технологічних операторів та комерційних агентів до Реєстру платіжної інфраструктури.